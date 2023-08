Niger, l’Italia spinge per soluzioni diplomatiche

“In Niger la situazione è ancora di tensione e neanche ben delineata politicamente. Si lavora ad una soluzione diplomatica ma lo si è imparato dall’Ucraina: la diplomazia si arresta di fronte allla recrudescenza del conflitto e occorre scongiurare almeno una guerra In Niger”: lo ha detto a Radio Anch’io il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Certamente va rispristinata la democrazia, certamente va liberato il presidente Bazoum… però non bisogna pensare a un intervento militare, men che meno a un intervento militare europeo, noi dobbiamo tenerci distanti da qualsiasi tipo di intervento. I nostri militari sono lì insieme a una serie di contingenti occidentali, ma erano lì per addestrare i militari nigerini, non per intervenire – ha aggiunto -. Quindi, lavoriamo con la diplomazia, la nostra ambasciata di cui l’Ambasciatore Emilia Gatto rimane aperta, bisogna scongiurare il peggio ma finché non si spara il primo colpo di arma da fuoco c’è sempre la possibilità di risolvere per vie diplomatiche questa crisi”. “In Niger serve una soluzione diplomatica bisogna far tornare il presidente Barzoum in libertà ma con il dialogo e la forza della democrazia. Ci augurano che anche i Paesi dell’Africa occidentale seguano questo percorso, come sta facendo l’Algeria. L’Italia spinge in questa direzione”.