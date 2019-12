Nigeria, Isis diffonde video esecuzione 11 cristiani

Abuja, 27 dic. (Adnkronos) – Lo Stato islamico nell’Africa dell’ovest (Iswap) ha diffuso un video che mostra l’esecuzione nel nordest della Nigeria di undici uomini indicati come cristiani. Nel video di un minuto, da una località non identificata, si vedono gli uomini con gli occhi bendati, prima uccisi a colpi d’arma da fuoco, poi accoltellati. “E’ un messaggio ai cristiani del mondo intero”, dice uno dei terroristi con il volto coperto, sostenendo che gli uomini sono stati giustiziati per vendicare la, il leader dell’Isis ucciso a seguito di un raid americano in Siria alla fine di ottobre. Il video è stato diffuso ieri sera dall’agenzia Amaq, organo di propaganda dello Stato islamico.