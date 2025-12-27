Nigeria, Trump: attacco posticipato per fare regalo di Natale

“Non pensavano che sarebbe successo, ma li abbiamo colpiti duramente”

Washington, 27 dic. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a parlare dell’attacco missilistico lanciato sulla Nigeria contro presunti obiettivi dell’Isis, il network estremista islamico. L’attacco, ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca, avrebbe dovuto svolgersi originariamente mercoledì, ma lui ha ordinato di posticiparlo di un giorno per motivi simbolici: “Avrebbero dovuto farlo prima”, ha detto Trump. “E io ho detto: ‘No, facciamo un regalo di Natale’… Non pensavano che sarebbe successo, ma li abbiamo colpiti duramente. Ogni campo è stato decimato”.L’attacco americano arriva dopo che Trump nelle scorse settimane aveva criticato duramente il governo del Paese africano, accusato di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani vittime di massacri e di rapimenti di massa. Il mese scorso aveva Trump dichiarato di aver ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare una potenziale azione militare in Nigeria, a seguito delle denunce di persecuzione dei cristiani. Gli Stati Uniti hanno recentemente designato la Nigeria come “paese di particolare preoccupazione” ai sensi dell’International Religious Freedom Act. Tra le misure già prese dal Dipartimento di Stato la limitazione dei visti per i nigeriani e i loro familiari coinvolti in uccisioni di massa e violenze contro i cristiani.Il governo nigeriano ha fatto sapere di collaborare in modostrutturato con i partner internazionali nella lotta contro lapersistente minaccia del terrorismo e dell’estremismo violento.