Night Skinny annuncia nuovi ospiti di “Ultimatum a Milano”

Milano, 25 feb. (askanews) – Night Skinny, producer con all’attivo collaborazioni con tutti i maggiori nomi della scena rap italiana, tra leggende e newcomers, annuncia nuovi ospiti di “Ultimatum a Milano” la data evento che si terrà lunedì 14 aprile 2025 all’Unipol Forum di Assago (Milano). Bresh, Tedua, Ketama126, Franco126, Rkomi, Capo Plaza, Ernia e Paky sono gli artisti che saranno sul palco insieme al beatmaker oltre a Tony Boy, Artie 5ive, Kid Yugi, Low-Red, Astro, Papa V e Nerissima Serpe.

La data evento, prodotta da Vivo Concerti e Thaurus Live, sarà l’occasione per ascoltare – dai suoi primi album fino a “Containers” – la discografia del produttore che meglio di chiunque altro ha saputo far coesistere sui suoi beat veterani, middle child e giovani promesse, scattando le istantanee più nitide della scena rap e hip hop italiana dell’ultimo decennio.

I biglietti per la data sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Lo scorso 11 ottobre Night Skinny ha pubblicato “Containers” – quarto capitolo della saga dei suoi producer album, dopo “Pezzi”, “Mattoni” e “Botox”. Con questa data evento, che si presenta come una celebrazione della cultura urban italiana, Night Skinny intende dare vita a un progetto ambizioso e variegato, lungo tutta la sua carriera, come omaggio al genere e alla scena del quale il producer è pilastro portante.

Night Skinny si avvicina alla scena underground intorno ai 18 anni, quando nel 2001 si trasferisce a Milano per studiare ingegneria del suono. Dalla collaborazione con gli Antipop Consortium, un gruppo statunitense alternative hip-hop, nasce il suo album di debutto “Metropolis Stepson”. Pubblica nel 2014 “Zero Kills”, che vanta la partecipazione di molti rappresentanti della scena musicale italiana del periodo. L’album è un successo ed è seguito neanche un anno dopo da “City of God”, una raccolta di 26 tracce interamente strumentale. Nel 2017 Night Skinny pubblica “Pezzi”, a cui partecipano grandi nomi del rap italiano e che lo porta a essere riconosciuto come producer d’eccellenza nel panorama. Nel primo periodo successivo all’uscita di “Pezzi”, Night Skinny si concentra nella realizzazione di numerosi singoli e collabora agli album di alcuni dei maggiori artisti della scena rap italiana: Io In Terra di Rkomi, Enemy di Noyz Narcos e Arturo di SideBaby. Il 2019 segna l’arrivo di “Mattoni” (doppio disco di platino), il quarto album in studio, che rappresenta a tutti gli effetti una pietra miliare del genere e che rimane nelle prime posizioni della classifica Fimi/GfK per sei settimane consecutive. Nel 2022 esce il terzo capitolo “Botox” (doppio disco di platino), una panoramica fedele della scena urban italiana del momento, la cui tracklist è nuovamente piena di collaborazioni, tra big e voci esordienti. Il 12 maggio 2023 pubblica Quarto di Bue, l’EP collaborativo con Kid Yugi, certificato disco d’oro. “Containers” (disco d’oro), quarto capitolo della saga, pubblicato a ottobre 2024, è un instant classic, tra nomi di spicco del panorama musicale italiano, artisti rivelazione degli ultimi anni e nuove leve, tutti gli interpellati hanno risposto alla chiamata di Night Skinny.

