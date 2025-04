Nikita, una vita da criminale incallita e una redenzione senza inserimento

di Piero Antonio Toma

Tra saggi, reportage, romanzi e biografie i libri sulla camorra non si contano. Qui da noi vogliamo ricordare i quattro libri di Roberto Saviano a iniziare da Gomorra, La camorra e le sue storie di Gigi di Fiore e Storia della camorra di Francesco Barbagallo. Ma questo di Stefania Franchini, avvocato penale e criminologa, è un’autobiografia nella quale la protgonista Cristina Pinto soprannominata Nikita, si racconta in prima persona. Nata nei dintorni di Napoli nel 1969, ed esattamente a Pianura, lei già sedicenne si alleva ai piccoli reati in un’area che negli anni 80 diventa l’epicentro della criminalità organizzata. Insieme con alcuni compagno lei passa allo spaccio di droga, alle rapine, agli omicidi e alla raccolta dei rifiuti (10 milioni do tonnellate di scorie avvelenate inuna ventina d’anni) fino a diventare un’affiliata della camorra. Da giovanissima si innamora di Vincenzo, e con lui, che poi si rivelerà un bugiardo, mette al mondo un figlio. Ma il rapporto non dura molto anche perché egli muore a causa della guerra tra le cosche della zona e nella quale periscono altri amici di Nikita. La storia, rigo dopo rigo, si arricchisce di mille e appassionanti particolari che hanno a che fare con i suoi umori personali e con un ambiente familiare impoverito dalla miseria e intristito da un oggi senza domani, sempre in bilico fra tensioni interne, lutti, dissapori fra una generazione e l’altra, e sempre in pericolo tra l’appartenenza ad una famiglia e la paura delle rappresaglie da parte dei clan avversari. Ma certe volte proprio sull’appartenenza si misura un gioco di dadi che può andare incontro a rappresaglie che non cessano di incrudelirsi di volta in volta. Così la vita di Nikita scorre fra il 1992 e il 2008 con 22 anni trascorsi in una decina di carceri, compresi i 41bis, più i periodi di semilibertà. A causa di un soffiata il 2 giugno 1992 si denunciano ben 87 ordini di cattura. Fra di essi anche alcuni avvocati. Una vita che per fortuna ne genera un’altra con un altro grande amore. Nikita approda a un pentimento salvifico fino a quello stadio che, dopo aver passato al dettaglio tutti gli errori, gli omicidi, le violenze perpetrate, condanna tutto senza alcuna giustificazione e senza alcuna pietà. Cosi arriva alla vera e propria redenzione: ”I ragazzi di oggi sono bravi, gli sbagliati eravamo noi”, ammette lei. E si chiede infatti perché ancora adesso la malavita organizzata non impedisce a tanta gente di conservarsi indenne al di qua della legge. Ma chi collabora con la giustizia, ottiene il condono e in più ha una vita al sicuro pagata dallo Stato, il quale però, a chi sconta la pena e si redime come Nikita, nega la patenta di guida di una barca da pesca e così le vieta di inserirsi nella società. Ecco perché è un libro che merita di essere letto.

Cristina Pinto – Nikita, Stefania Franchini, Iod Edizioni, Pag. 208, € 15