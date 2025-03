Nino D’Angelo in Piazza del Plebiscito: annunciata una nuova data-evento a Napoli

Dopo il trionfale concerto-evento allo Stadio Maradona, il “ragazzo della curva B” raddoppia l’emozione nella sua città, aggiungendo l’11 settembre una data in Piazza del Plebiscito al suo tour estivo “I Miei Meravigliosi Anni ’80 Estate 2025”.

L’onda di entusiasmo generata dal bagno di folla dello scorso giugno non si è ancora placata, e Nino D’Angelo è pronto a riabbracciare la sua Napoli in uno scenario ancora più iconico: la maestosa Piazza del Plebiscito. L’annuncio di questa nuova, attesissima data arriva come un regalo per i suoi numerosissimi fan, desiderosi di rivivere le emozioni di una carriera straordinaria, costellata di successi indimenticabili.

L’11 settembre, la storica piazza partenopea si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, pronta ad accogliere le note di hit intramontabili come “A’ Discoteca”, “Popcorn e Patatine”, “Maledetto Treno” e l’ormai ufficiale inno del Napoli Calcio, “Napoli”. Sarà una vera e propria festa anni ’80, un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni e consacrato Nino D’Angelo come uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano.

Questa nuova tappa si aggiunge al già ricco calendario del tour “I Miei Meravigliosi Anni ’80 Estate 2025”, prodotto e organizzato da Trident Music, che lo vedrà protagonista in tutta Italia, da Palermo a Lignano Sabbiadoro, passando per Roma e Firenze. Ma il ritorno nella sua Napoli, in una cornice così prestigiosa come Piazza del Plebiscito, assume un significato ancora più speciale, un nuovo, potente abbraccio tra l’artista e la sua gente.

I biglietti per questo evento imperdibile sono disponibili in prevendita a partire da oggi, martedì 18 marzo, sui principali circuiti di vendita online e nei punti vendita autorizzati. L’occasione è unica per celebrare oltre 40 anni di una carriera costellata di successi, riconoscimenti e un legame indissolubile con la sua terra. Preparatevi a cantare a squarciagola sotto le stelle di Napoli: Nino D’Angelo è pronto a regalarvi un’altra notte magica.