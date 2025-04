Nino D’Angelo, un amore infinito per Napoli: dopo l’annuncio, arriva il bis in Piazza del Plebiscito

L’eco dell’annuncio aveva già fatto vibrare il cuore dei suoi fan, quella data, l’11 settembre, segnata in rosso sul calendario per l’attesissimo appuntamento in Piazza del Plebiscito a Napoli. Ma l’amore che lega Nino D’Angelo alla sua città, un sentimento viscerale e profondo quanto le radici del Vesuvio, è talmente forte da non potersi contenere in una sola notte. E così, quasi come un abbraccio ancora più stretto, arriva la notizia che fa esplodere la gioia: Nino raddoppia!

Il tour estivo “I miei meravigliosi anni’80 Estate 2025” si arricchisce di una nuova gemma, un’ulteriore serata magica che illuminerà la suggestiva Piazza del Plebiscito il 12 settembre. Dopo l’emozione palpabile dello scorso 29 giugno allo Stadio Maradona, un evento che ha lasciato un segno indelebile, Nino D’Angelo sente ancora una volta il richiamo della sua gente, desideroso di condividere con loro la sua musica, i suoi ricordi, la sua anima.

Queste due serate napoletane si preannunciano come veri e propri eventi nell’evento, un’occasione imperdibile per rivivere i fasti di un’epoca d’oro della musica italiana attraverso i successi intramontabili del “ragazzo della curva B”. Un viaggio nel tempo che riporterà alla mente le serate in discoteca sulle note di “A’ Discoteca”, le prime innocenti storie d’amore raccontate da “Popcorn e Patatine”, e le emozioni profonde di “Maledetto Treno”, senza dimenticare l’inno che ormai risuona in ogni angolo della città, quel “Napoli” diventato la colonna sonora del cuore azzurro.

Ma il tour I miei meravigliosi anni’80 Estate 2025″ è un vero e proprio abbraccio all’Italia intera, un susseguirsi di date che porteranno l’energia e la passione di Nino D’Angelo da Palermo a Catania, passando per Piacenza, Torino, Firenze, Genova e tante altre città, fino a concludersi, appunto, con questa doppia festa nella sua amata Napoli.

E per chi non vuole perdersi questa nuova, imperdibile data napoletana, i biglietti sono già disponibili in prevendita a partire da oggi, martedì 15 aprile, sui principali circuiti di vendita online e nei punti vendita autorizzati. Un’occasione unica per celebrare oltre quarant’anni di una carriera straordinaria, costellata di successi, emozioni e un legame indissolubile con il suo pubblico, con la sua Napoli. Un amore che, ancora una volta, si manifesta in un doppio, attesissimo appuntamento nella piazza più iconica della città.