Nino Lombardi nominato vice presidente della Provincia di Benevento

Nino Lombardi, consigliere provinciale e sindaco di Faicchio (Benevento), è il nuovo vice presidente della Provincia di Benevento. Lo ha nominato stamani 7 aprile con un proprio decreto il presidente Antonio Di Maria, che ha ricordato come, in occasione delle consultazioni elettorali del 10.3.2019 per il rinnovo del consiglio provinciale, il sindaco Lombardi, per la Lista “Noi Sanniti”, con la cifra individuale ponderata di 7.697, conquistò il secondo più alto consenso da parte degli amministratori locali.