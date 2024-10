NIS2, Della Porta: “Una norma importantissima”

Convegno dedicato alla Direttiva Nazionale

Roma, 16 ott. (askanews) – A margine del convegno dedicato alla Direttiva Nazionale NIS2, che entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre, abbiamo parlato con il senatore Costanzo Della Porta: “Parliamo di NIS2, la nuova direttiva europea sulla cybersicurezza che amplia la platea dei soggetti che devono osservare alcune regole di condotta per proteggerci, per proteggere i dati soprattutto dalle intrusioni esterne. Quindi una norma importantissima che travede oggi nella platea anche i servizi sanitari. Non c’è Asda in Italia che non abbia subito un attacco hacker e cambia anche il paradigma che deve diventare anche un paradigma culturale. Noi dobbiamo comprendere quanto la sicurezza cibernetica sia fondamentale perché le istituzioni e le imprese possano svolgere al meglio il loro lavoro”.