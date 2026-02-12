Niscemi, Galvagno “Mio grido d’aiuto accolto, stilata una serie di iniziative”





NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Il mio grido d’aiuto è stato accolto dal presidente Aurigemma che ringrazio. Sono stato molto critico nella prima fase di questa emergenza perché ho visto una mancanza di solidarietà e d’informazione. Invece grazie a un’interlocuzione con il presidente Aurigemma, istantaneamente ha convocato una sessione plenaria qui a Niscemi, dove si è stilata una serie di iniziative da intraprendere e si è votato un documento all’unanimità e quindi l’inizio di un percorso. Il presidente Aurigemma ha anche precisato che ritornerà qui con qualcosa di concreto. Quindi nel momento in cui noi attueremo quello che abbiamo già deciso oggi, si ritornerà per capire quello che siamo riusciti a raccogliere e le iniziative che possiamo sostenere con una collaborazione col Comune che ci indicherà alcune delle proprie priorità. Abbiamo ritenuto che il caso di Niscemi potesse essere veramente il simbolo di quello che è accaduto durante questi giorni terribili”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, al termine dell’incontro delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. vbo/mca1

(Fonte video: Presidenza Ars)