Niscemi, messa in sicurezza e recupero opere arte dei Vigili del Fuoco

Centinaia di operazioni di recupero di beni

Niscemi, 2 feb. (askanews) – Proseguono da più di una settimana le operazioni dei vigili del fuoco a Niscemi (CL), a seguito della frana di oltre 4 chilometri che ha coinvolto il 25 gennaio diversi edifici nel quartiere Sante Croci e in contrada Pirillo. Centinaia le operazioni di recupero di beni portate a termine dai vigili del fuoco all’interno delle case e di decine di strutture sgomberate nella zona rossa, l’area più a rischio a ridosso del fronte di frana: tra queste la messa in sicurezza di attrezzature e macchinari in 2 scuole e il recupero di opere d’arte nella chiesa Maria Santissima delle Grazie, in collaborazione con Soprintendenza e il reparto Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.