Nissan e Octopus Energy potenziano l’esperienza di ricarica dei veicoli

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nissan rafforza la propria strategia di elettrificazione stringendo una partnership con Octopus Energy, il primo fornitore di energia del Regno Unito, per il lancio della nuova generazione dell’app Nissan Charge.

Grazie all’integrazione della pluripremiata piattaforma di ricarica Electroverse sviluppata da Octopus, i clienti Nissan possono ora accedere a oltre 1 milione di punti di ricarica pubblici in tutta Europa, gestiti da più di 1.200 operatori tra cui IONITY, Allego, Aral pulse e TotalEnergies.

L’app, ora disponibile su Apple App Store e Google Play Store, offre un’esperienza di ricarica ancora più intuitiva, veloce e personalizzata, progettata per semplificare la vita dei conducenti di veicoli elettrici Nissan. Ogni giorno si aggiungono circa 500 nuovi punti di ricarica, e grazie alla nuova interfaccia è possibile filtrare per velocità di ricarica o tipo di connettore, visualizzare in tempo reale la disponibilità delle colonnine e accedere a tariffe agevolate offerte da operatori convenzionati.

Configurare l’app è ancora più semplice: è possibile creare un account in pochi minuti e ricevere gratuitamente la nuova Nissan Charge Card, perfettamente integrata con l’app. La nuova Nissan Charge si basa sulla tecnologia Octopus Electroverse e integra numerose funzionalità pensate per supportare sia la mobilità quotidiana sia i viaggi a lunga distanza con i veicoli elettrici. Le informazioni sui prezzi dinamici consentono agli utenti di ottimizzare i costi di ricarica grazie a dati aggiornati in tempo reale.

L’app consente inoltre di aggiungere un metodo di pagamento, come Google Pay o Apple Pay, per iniziare a ricaricare senza problemi sin dalla prima colonnina. “La nuova app Nissan Charge rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di rendere la mobilità elettrica ancora più accessibile e integrata. Grazie a funzionalità avanzate e una rete di ricarica sempre più capillare, stiamo costruendo le basi per un ecosistema energetico intelligente, in linea con il nostro percorso verso l’elettrificazione, dalle iniziative come EV36Zero ai nuovi modelli 100% elettrici MICRA e LEAF” ha dichiarato Soufiane El Khomri, Director Nissan Energy.

L’aggiornamento dell’app rientra nella visione più ampia di Nissan di integrare la ricarica pubblica all’interno della propria piattaforma di energia e mobilità connessa, MyNissan. Guardando al futuro, sono previste funzionalità innovative come il Plug & Charge (PnC) – che renderà la ricarica pubblica ancora più semplice e sicura – e il Vehicle-to-Grid (V2G), una tecnologia che consentirà ai conducenti di veicoli elettrici di ridurre significativamente i costi di ricarica domestica, permettendo alla batteria dell’auto di stabilizzare la rete elettrica e restituire energia alla rete quando necessario.

“Per la prima volta, la nostra tecnologia viene integrata all’interno dell’app di un altro brand, e siamo entusiasti che questo debutto avvenga con Nissan. Con la diffusione della mobilità elettrica, i conducenti desiderano un’esperienza di ricarica intelligente quanto il loro veicolo. Integrare la nostra tecnologia all’avanguardia nell’app Nissan Charge significa offrire il meglio di Electroverse: accesso semplificato all’80% dei punti di ricarica in Europa, sconti vantaggiosi e pagamenti rapidi e senza complicazioni. E’ entusiasmante vedere come Nissan abbia scelto di adottare la tecnologia Electroverse per rendere la ricarica più semplice, intelligente e a misura dei propri clienti” ha commentato Matt Davies, Director di Octopus Electroverse.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).