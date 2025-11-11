Nissan ed Edison Energia insieme per promuovere la mobilità sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Nissan e Edison Energia siglano un accordo di partnership per la fornitura e l’installazione (a cura di Edison Energia) di Wallbox attraverso le concessionarie Nissan. Le due aziende rafforzano così il proprio impegno per la diffusione della mobilità elettrica in Italia e per realizzare un presente e un futuro più sostenibile. In virtù di tale accordo, presso la rete Nissan è possibile acquistare il Pacchetto Edison Plug&Go composto dalla Wallbox Edison in versione monofase con potenza massima di 7,4 kW o in versione trifase con potenza massima di 11 kW – rispettivamente al prezzo di 1.899 euro e 3.249 euro IVA inclusa – e dal relativo servizio di installazione incluso nel prezzo. La Wallbox è coperta da garanzia triennale a partire dalla data di installazione, che deve essere effettuata esclusivamente dal fornitore Edison Energia.

Il Pacchetto include sopralluogo, fornitura della Wallbox con 5 metri di cavo, 10 metri di tubi e cablaggi per la connessione al contatore, quadro elettrico con magnetotermico differenziale (IP65), Power Management, installazione, avviamento e rilascio della dichiarazione di conformità. Per chi sceglie la gamma Nissan 100% elettrica – le vetture MICRA, LEAF, Ariya e i veicoli commerciali Townstar e Interstar – non solo vantaggi economici, ma anche la semplificazione del processo d’acquisto. Il cliente, infatti, ha nella concessionaria l’unico punto di riferimento per il veicolo, per il sistema di ricarica domestica e la sua installazione.

Inoltre, grazie all’app dedicata e gratuita, è possibile monitorare e programmare le ricariche in modo semplice ed efficace.

“Grazie alla nuova partnership con Edison Energia, i clienti possono acquistare direttamente in concessionaria la Wallbox più adatta alle proprie esigenze. Avere la propria stazione di ricarica domestica è ora più facile e conveniente. L’accordo rafforza l’impegno di Nissan nella diffusione della mobilità elettrica, proprio a seguito degli importanti lanci delle nuove MICRA e LEAF 100% elettriche e in vista dei futuri lanci di JUKE EV e di un modello elettrico di segmento A” ha dichiarato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia.

“Edison Energia crede fortemente nella transizione verso una mobilità più sostenibile, incentivandola con soluzioni semplici e vantaggiose come l’installazione di wallbox domestiche. La partnership con un’azienda importante come Nissan ha l’obiettivo di vincere le sfide presenti oggi nel mercato automotive agevolando lo sviluppo di prodotti e servizi volti a facilitare la ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici” ha dichiarato

Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).