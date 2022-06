Nissan Juke hybrid in anteprima in concessionaria con l’e-Xperience Tour

ROMA (ITALPRESS) – Juke hybrid, la prima versione elettrifica del coupè Nissan che ha dato vita al segmento B-SUV, è protagonista dell’e-Xperience Tour, il roadshow che offre ai clienti italiani la possibilità di conoscere in anteprima i nuovi prodotti elettrificati del Marchio giapponese in arrivo sul mercato. Grazie all’e-Xperience Tour i clienti possono conoscere in anteprima la vettura e provarla su strada. Un’occasione unica per scoprire il piacere di guida di JUKE Hybrid, l’efficienza del suo propulsore e prendere contatto con le tante innovative tecnologie di bordo. Il suo propulsore ibrido è pensato per massimizzare la guida in elettrico, partendo sempre in modalità 100% EV fino a 55 km/h, con la possibilità di viaggiare in città fino all’80% del tempo a zero emissioni

Uno schema innovativo capace di ridurre i consumi del 40% nel ciclo urbano e del 20% nel ciclo combinato, con prestazioni maggiori del 25% rispetto alla versione benzina (143 CV rispetto a 114 CV). Prenotare un test drive è facile. Basta andare sul sito nissan.it, individuare la tappa dell’e-Xperience Tour più comoda alle proprie esigenze e contattare la concessionaria Nissan.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).