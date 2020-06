Nissan Juke, viaggiare in buonumore con In-Car Classic Playlist

Nissan celebra il potere della musica, capace di infondere il buonumore in chi questa estate, alla guida di Nissan Juke, affronta una “nuova normalità”.

Il team internazionale di designer, che ha sviluppato Juke nel centro Nissan Design Europe di Londra, ha creato una playlist basata sui brani ascoltati negli ultimi mesi, mentre ciascuno di loro lavorava da casa. Il risultato è una raccolta varia e coinvolgente, il cui suono è reso eccezionale grazie all’esclusivo impianto audio Bose Personal Plus presente su Juke.

L’impianto audio Bose Personal Plus è un’esclusiva nel segmento B-SUV ed è disponibile solo su Juke. Pensato apposta per questa vettura, l’impianto è dotato di otto altoparlanti, ciascuno dei quali attentamente posizionato per riempire l’abitacolo con una gamma completa di toni alti, medi e bassi. Il risultato è un suono ricco e chiaro per ogni singola nota.

Ciò che differenzia il Bose Personal Plus dagli altri impianti audio sono le due casse Bose UltraNearfield integrate nei poggiatesta di entrambi i sedili anteriori e una tecnologia dedicata di elaborazione digitale, che offrono ai passeggeri un’esperienza di immersione nel suono a 360 gradi.

Ispirata alle tre opzioni di personalizzazione interna di Juke, la playlist contiene una vasta gamma di brani, adatti per ogni circostanza.

In linea con i moderni interni Greyish white, la playlist comprende le hit del momento, disponibili per lo streaming.

Ispirata agli interni Black, la playlist include pezzi eleganti e raffinati, una raccolta di classici per viaggi notturni all’insegna del relax.

La personalità e l’energia degli interni Orange è rappresentata dai migliori brani dance europei.

Danny Bent, esperto motivazionale e speaker, afferma: “La musica può incidere molto sul nostro benessere. La canzone giusta può condizionare positivamente la giornata o rievocare bei ricordi. Nelle mie attività di fitness metto la musica ad alto volume, aiuta a tirare fuori l’energia positiva da me e dalle persone che mi stanno attorno. Cantare convoglia energia positiva nell’esercizio fisico e unisce le persone. Anche in auto o sotto la doccia cantare fa bene”.

E aggiunge: “Apprezzo che Nissan Juke incoraggi gli automobilisti a cantare nelle proprie vetture. La playlist contiene brani fantastici adatti a tutti i gusti, perfetti per dare sfogo alle proprie doti canore. Cantare ad alta voce è il modo giusto per riempire la giornata di positività”.

La qualità dell’esperienza audio a bordo del nuovo Nissan Juke riflette la stretta collaborazione tra i team ingegneristici di Bose e Nissan, in Giappone e in Europa.

Kate Andrews, Senior Audio Engineer, Nissan Technical Centre Europe, ha dichiarato: “Lo sviluppo di questo impianto audio Bose, creato apposta per Juke, è iniziato in Giappone con l’avvio della fase di progettazione della nuova vettura. Dopodiché il testimone è passato ai tecnici del suono di Nissan e Bose in Europa, che hanno collaborato per assicurarsi che il design, la posizione e la regolazione della riproduzione audio fossero studiati ad hoc per Juke, creando così un’esperienza audio impareggiabile”.

Progettato per essere il veicolo Nissan più connesso di sempre, Juke vanta il nuovo sistema di infotainment NissanConnect, con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto che permette l’integrazione con gli smartphone. In questo modo si può accedere facilmente a Spotify (e ad altre app musicali) e riprodurre le playlist con un semplice tocco sul touchscreen centrale da 8”.

Inoltre, guidatore e passeggero anteriore possono personalizzare ulteriormente l’esperienza di ascolto tramite il touchscreen centrale. La funzione Bose PersonalSpace Control permette di modulare la potenza degli altoparlanti nei poggiatesta, passando da una diffusione frontale, per simulare un concerto, o una gamma sonora più ampia per un’immersione totale nel suono.

Arnaud Charpentier, Vice President Product Marketing, Nissan Europe, ha commentato: “Juke offre sotto ogni aspetto un’esperienza di guida energizzante ed esclusiva. Ora che le persone tornano al volante delle proprie vetture, e tornano a provare il piacere di guida, la musica è un ottimo mezzo per stimolare il buonumore. I clienti chiedono sempre più spesso prestazioni audio di alta qualità e l’esclusivo sistema Bose Personal Plus di Juke è proprio quello di cui avevano bisogno per godersi il viaggio e vivere un’esperienza di guida ancora più entusiasmante”.

(ITALPRESS).