Nissan LEAF, la 100% elettrica compie 10 anni

Nissan festeggia il decimo compleanno della LEAF, il primo veicolo a zero emissioni per il mercato di massa.

Dal lancio nel 2010, sono 500.000 le unità commercializzate al mondo, di cui 6.000 in Italia. “Nel celebrare questi traguardi, vogliamo ringraziare prima di tutto i clienti che hanno intrapreso questo viaggio elettrizzante insieme a noi”, ha affermato Makoto Uchida, Nissan President e CEO. “Con il passaggio alla mobilità elettrica, i clienti hanno avvicinato tutti noi verso una società più sostenibile e resiliente”.

Prodotta presso gli stabilimenti di Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, Nissan LEAF è venduta in 59 mercati in tutto il mondo. La capacità della batteria, le prestazioni e l’efficienza sono progressivamente migliorate e di conseguenza LEAF si è evoluta fino a diventare un’auto versatile che soddisfa le diverse esigenze e gli stili di vita dei clienti.

Oltre alla mobilità, ha dato il proprio contributo alla società, fornendo energia alle abitazioni e alle aziende, ma anche nelle situazioni di emergenza, come fonte di back-up sempre disponibile.

Insieme agli altri veicoli elettrificati di Nissan, LEAF continua a percorrere la strada verso una società più sostenibile, resiliente e a zero emissioni.

Dalla prima versione del 2010 fino all’introduzione della LEAF e+ nel 2019, gli oltre 500.000 clienti che l’hanno scelta hanno percorso complessivamente circa 16 miliardi di chilometri, risparmiando all’ambiente oltre 2,5 milioni di tonnellate di CO2.

I clienti di oggi si aspettano che le auto elettriche rendano la loro vita più piacevole e per questo Nissan sta sviluppando un’ampia gamma di veicoli elettrificati e tecnologie avanzate per soddisfare le diverse esigenze di mobilità e per aiutare i clienti a sentirsi più sicuri, connessi ed entusiasti.

A luglio, Nissan ha presentato Ariya, il suo primo crossover coupè 100% elettrico che racchiude tutte le conoscenze di Nissan nel mondo della mobilità elettrica, nel design e nelle tecnologie Nissan Intelligent Mobility. Ariya è il modello chiave del piano di trasformazione Nissan NEXT, secondo il quale Nissan prevede, a livello globale entro il 2023, l’introduzione di 8 nuovi modelli 100% elettrici e oltre 1 milione di veicoli elettrici ed elettrificati venduti all’anno.

“Senza il grande contributo di tutti i nostri i clienti, dipendenti, concessionarie e fornitori di tutto il mondo, Nissan non avrebbe raggiunto questo traguardo”, ha affermato Uchida. “Insieme, stiamo lavorando per ampliare ulteriormente l’offerta di veicoli elettrici ed elettrificati affinchè sempre più persone possano trarre vantaggio dai benefici della mobilità elettrica”.

(ITALPRESS).