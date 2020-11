Nissan Micra si rifà il look

ROMA (ITALPRESS) – La Micra, una delle carte vincenti di Nissan, a 38 anni dal debutto in Europa, si rifà per l’ennesima volta il look. Ma senza stravolgimenti: piccoli ritocchi estetici e un listino che parte da 16.315 euro in su. La gamma si articola in cinque diverse versioni, disponibili nelle concessionarie entro la fine dell’anno. Micra è il primo modello Nissan ad essere prodotto in un impianto Renault, a sottolineare le sinergie offerte dall’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Oltre alle note Visia, Acenta e Tekna vengono proposte le N-Design (disponibile in due esclusivi colori premium e originali caratteristiche degli esterni Black o Chrome per le finiture posteriori, anteriori e laterali e per le calotte degli specchietti) e con le varianti Gloss e la N-Sport. Quest’ultima è agile, energetica e tecnologica, progettata per una guida dinamica. Inoltre lo stile di questa versione continua all’interno dove tutto è pensato per garantire il massimo comfort con sedili con inserti in Alcantara ed il cruscotto abbinato. Adesso il marketing propone due diverse colorazioni per le finiture del modello, i fari LED, i cerchi da 16″ two tone denominati “Genki” standard su N-Design e Tekna. Ekaterina Apushkina, General manager Marketing city cars, Nissan Europe ha spiegato, tra l’altro, di “avere perfezionato gli aspetti di Micra più apprezzati dagli acquirenti, i quali adesso sono facilitati nel trovare la versione adatta alle proprie esigenze ed aggiungere un pizzico di stile in più con le personalizzazioni”. La Tekna sfoggia le tecnologie di bordo fra le più avanzate per guida e intrattenimento. Il sistema di telecamere Intelligent Around View Monitor di Nissan, standard, che aiuta i conducenti a parcheggiare in modo sicuro anche in spazi limitati grazie anche al sistema intelligente di riconoscimento oggetti in movimento con copertura dell’angolo cieco. E poi non va dimenticato il super stereo Bose. Partendo poi dalla versione Visia, questa Micra compatta fuori e spaziosa dentro propone una abbondante dotazione di tecnologie di sicurezza (fra cui il sistema di assistenza per gli avvii in salita, Intelligente Ride Control e Intelligent Trace Control per ovviare alle situazioni impreviste. C’è poi anche un Safety Park, di serie su Tekna e in opzione sulle altre versioni, sistema che propone il controllo automatico degli abbaglianti, la prevenzione del cambio di corsia involontario intelligente con rilevamento degli eventuali pedoni e riconoscimento segnaletica stradale (quest’ultimo disponibile nel Pack a partire da Acenta). Il motore turbo tre cilindri benzina da 1.0 litro (999 cc) ha una potenza di 117 cv, velocità 158 kmh, consumo combinato di 5,2 litri x 100 km, un cambio manuale a cinque rapporti. Sospensioni anteriori McPherson, posteriori con barre di torsione, freni a dischi anteriori, posteriori a tamburo. Una Micra con una connessione costante grazie al New NissanConnect, il sistema di navigazione TomTom Door to Door, Apple CarPlay, Android Auto e con il sistema audio di nuova generazione. C’è anche la possibilità di scegliere le ruote invernali complete che combinano l’esclusivo design dei cerchi in acciaio con le prestazioni delle gomme del gruppo Goodyear. In meno di 4 metri, con il suo stile unico ed i dettagli ricchi di carattere, Micra combina un design audace alla versatilità di una city car 5 porte, ideale per la città. La capacità del bagagliaio è di 300 litri e si può prenotare un test drive presso qualsiasi concessionario Nissan.

(ITALPRESS).