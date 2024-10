Nissan More, un programma di garanzia che si ricarica con un tagliando

ROMA (ITALPRESS) – Nissan More è il nuovo programma di garanzia gratuito che si attiva e si rinnova a ogni tagliando, dedicato a vetture oltre il periodo di garanzia convenzionale Nissan (3 anni o 100.000 km). Il programma è facile da attivare e gratuito per il cliente, basta eseguire un tagliando di manutenzione presso la rete Nissan, e può essere rinnovato, sempre con un tagliando, fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza. Nissan More offre una copertura assicurativa di un anno (o per il chilometraggio previsto dal piano di manutenzione) sui componenti più importanti e costosi del veicolo, ovvero, Motore: tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri. Turbocompressore e compressore. Cambio manuale: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio.

Cambio automatico: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio, convertitore di coppia. Alberi di trasmissione e semiassi: 2 e 4 ruote motrici. Albero di trasmissione e componenti. Trasmissione e differenziale: cambio/riduttore, differenziale, ripartitore di coppia e sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti i componenti lubrificati internamente. Motore elettrico di trazione, inverter e PDM (modulo di distribuzione dell’energia per veicoli elettrici).

Nissan More rafforza la Promessa Nissan, il consolidato programma di servizi di assistenza pensato con il cliente sempre al centro e che prevede l’assistenza stradale gratuita, in caso di imprevisto, disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, anche al di fuori del periodo di garanzia. Basta che la vettura sia sottoposta a manutenzione programmata presso la Rete Nissan, nel rispetto delle scadenze temporali o chilometriche. L’opportunità di noleggiare un’auto di cortesia a tariffe vantaggiose per qualsiasi tipo di intervento, sia di riparazione che di manutenzione, anche al di fuori del periodo di garanzia. Un assistente personale che ricorda ai clienti le scadenze di tagliandi e revisioni obbligatorie. La possibilità di acquistare pacchetti di 3, 4 o 5 tagliandi (Programma Experta), bloccando il prezzo della manutenzione programmata e risparmiare così su ricambi e manodopera.

I dettagli e le condizioni di Nissan More e Promessa Nissan sono disponibili su Nissan.it, accessibili dai seguenti link

Nissan More (link attivo dal 1° ottobre 2024)

https://www.nissan.it/servizi/assistenza-assicurazione-garanzia/garanzia-10-anni-nissan-more.html. Promessa Nissan

https://www.nissan.it/servizi/promessa-nissan.html.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).