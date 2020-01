Nissan, perquisita casa di Ghosn a Tokyo

Tokyo, 2 gen. (Adnkronos) – La procura giapponese ha disposto una perquisizione nell’abitazione dia Tokyo, nel quartiere Hiroo. Lo riporta l’emittente pubblica giapponese Nhk, mostrando immagini del blitz. L’ex ceo della Nissan Renault è fuggito in Libano nella notte tra domenica e lunedì scorsi. All’ex numero uno del gruppo automobilistico, dopo un fermo durato 130 giorni, era stata concessa lo scorso 24 aprile la libertà vigilata su cauzione in attesa del suo processo per cattiva condotta finanziaria.