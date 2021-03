Nissan presenta la gamma di colori per l’elettrica Ariya

Nissan presenta la gamma colori di Ariya, ispirata al suo carattere innovativo, simbolo di una nuova alba nel design dei veicoli elettrici del marchio giapponese. I nuovi colori definiscono l’identità visiva di Ariya e il suo design futuristico ed elettrificato, traendo inspirazione dall’avanzata tecnologica del suo propulsore elettrico, così come dagli innovativi sistemi di connettività e di assistenza alla guida. Le quattro opzioni monotono e le sei bicolore sono realizzate per elevare il look and feel premium di Ariya. Le tecnologie di verniciatura sono altamente avanzate e contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale di questa vettura a zero emissioni. Ariya ha offerto al team di esperti designer del colore l’opportunità di creare un’identità completamente nuova per la mobilità elettrica di Nissan. Il team di design ha cercato di rappresentare l’essenza della potenza e della tecnologia di Ariya con due colori inediti: Akatsuki Copper e Aurora Green, appositamente sviluppati per il crossover coupè 100% elettrico.

“L’ingegnosità rappresentata da Nissan Ariya ci ha ispirato un approccio completamente nuovo per il design del colore”, ha detto Lesley Busby. “Ariya è la massima espressione della mobilità elettrica Nissan e una chiara indicazione per il futuro del design EV. Abbiamo lavorato duramente per introdurre un linguaggio di design futuristico e tecnologico per i colori, analizzandoli nel dettaglio per creare l’abbinamento perfetto al carattere innovativo di Ariya”, ha continuato Lesley Busby.

Ispirato alla parola giapponese che significa “alba”, Akatsuki Copper ricorda la brillantezza del sorgere del sole, riflettendo l’inizio della nuova identità del marchio Nissan. Il suo aspetto metallico è stato enfatizzato per rievocare la conducibilità del rame. L’Aurora Green prende il nome dall’affascinante fenomeno dell’aurora boreale che si osserva nelle zone artiche. Una sofisticata miscela di toni diversi fa sì che il colore possa apparire verde o viola a seconda dell’angolo da cui lo si osservi. Con Ariya si introducono un maggiore dettaglio e una maggiore profondità nei colori preferiti dai clienti, creati con tecniche di produzione all’avanguardia. Nel cuore del Pearl Black c’è un pigmento completamente nuovo, sviluppato per enfatizzare la profondità del colore e renderlo più attraente. Per il White Pearl sono state impiegate tecniche di produzione altamente avanzate e la sua composizione complessa si traduce in un tono pulito e nitido, il più chiaro e brillante mai utilizzato su una vettura Nissan. Nella soluzione bicolore, per il tetto nero a contrasto si utilizza un nuovo pigmento che garantisce livello di profondità senza precedenti. “Sappiamo che il bianco e il nero sono alcuni dei colori più popolari tra gli automobilisti europei e con Ariya li abbiamo ulteriormente migliorati. La qualità e l’attenzione ai dettagli, tipici di tutta la nostra gamma colori, permetteranno ai nostri clienti di sperimentare la nuova era del design del colore Nissan” ha commentato Lesley Busby, Colour Manager di Nissan Design Europe.

Grazie alle innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la sostenibilità della linea di verniciatura, Nissan ha introdotto vernici a base d’acqua che permettono di adottare temperature inferiori e accorciare i tempi di applicazione del colore. Questo ha semplificato l’intero processo, riducendo la produzione di anidride carbonica del 25%.

(ITALPRESS).