Nissan presenta X-over Thinking, Brand property e State of Mind

Marco Toro: novità X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO

Roma, 24 feb. (askanews) – E’ il modo di pensare e agire di Nissan, è la filosofia che negli anni ha ispirato la nascita nuovi prodotti, tecnologie e servizi. E’ X-over Thinking una brand property che vuol dire molto di più di un concetto di auto o un segmento di mercato, uno stato mentale che si realizza nello sfidare le convenzioni. Presentato alla stampa a Grottaferrata, con X-over Thinking Nissan mette insieme idee e concetti diversi fra loro per creare qualcosa di nuovo e unico che supera le idee originali dalle quali deriva col fine di migliorare la vita delle persone anticipandone bisogni e aspettative. Innovazione che emoziona e mai fine a sé stessa. Come conferma Marco Toro, presidente e AD di Nissan Italia:”Oggi in Casa Nissan parliamo di X-over Thinking, un modo di pensare e agire che ancora oggi ha dato vita a prodotti, tecnologie e servizi innovativi, distintivi, in alcuni casi unici che hanno impattato fortemente l’evoluzione del mercato automobilistico”.E proprio sotto questa veste Nissan presenta le due novità che caratterizzano l’inizio del 2025:”Nell’area prodotti il nostro modo di essere X-over Thinking è stato rappresentato da Qashqai e Juke, innovatori, pionieri, creatori del segmento dei cross over. Oggi aggiungiamo due importanti novità X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO”, prosegue Toro.L’approccio X-over Thinking si ritrova anche nelle tecnologie e nei servizi Nissan:”Il nostro esempio più concreto è rappresentato da e-POWER, il motore che equipaggia Qashqai e X-Trail, la migliore transizione tra il termico e l’elettrico. In Nissan, X-over Thinking è anche la formula perfetta che combina le due linee apparentemente parallele dell’acquisto e del possesso. Nasce così anche l’idea di Promessa Nissan, l’assistenza del post-vendita a zero pensieri. Un vero e proprio programma di caring per chi viaggia in una vettura Nissan, che include nell’acquisto di un’auto un set completo di servizi a valore aggiunto come vettura di cortesia, traino gratuito e oggi anche l’ultima novità di questo approccio X-over del marchio. Combinando la normale formula di garanzia automobilistica e il servizio ricaricabile, nasce Nissan More, la garanzia che si rinnova ed estende di 12 mesi con un tagliando presso la rete Nissan, arrivando a coprire fino al decimo anno di vita della vettura. Lanciata a fine 2024, Nissan More è già un successo, conquistando oltre 4.300 clienti in pochi mesi”, conclude Tor.In poche parole, X-over Thinking, lo state of mind di Nissan.