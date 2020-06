Nissan riavvia la produzione di veicoli a Sunderland

Lo stabilimento di Nissan a Sunderland ha riavviato la produzione di veicoli dopo circa tre mesi, con il nuovo Nissan Juke come primo modello ad essere prodotto. Le attività riprendono a seguito di una lunga e accurata preparazione per garantire ai dipendenti un ritorno al lavoro in totale sicurezza. Ogni operazione svolta all’interno dello stabilimento è stata oggetto di un’attenta valutazione dei rischi per assicurare la salute e la sicurezza dei dipendenti negli oltre 5.000 processi coinvolti. Tra le altre misure adottate, figurano la separazione tra gli operatori, attraverso schermi, barriere e divisori, così come l’individuazione di percorsi predefiniti nell’intero sito. Le aree e i tempi di pausa sono stati rivisti per garantire il distanziamento interpersonale e rimuovere i punti di contatto. Il personale sarà dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per operare in sicurezza. I veicoli prodotti verranno consegnati in tutta Europa e per questo sono state introdotte nuove misure di salute e sicurezza per la Rete di concessionarie, in linea con le raccomandazioni dei governi locali, realizzando una guida sulle procedure di distanziamento, di ulteriori dispositivi di sicurezza e di specifiche norme igieniche e di sanificazione degli ambienti e dei veicoli. Attraverso l’applicazione di queste misure, Nissan ha riaperto oltre il 95% della propria Rete di concessionarie in Europa.

