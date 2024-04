Nissan rinnova il crossover Qashqai

ROMA (ITALPRESS) – Per Nissan Qashqai nuovo design e nuovi contenuti tecnologici. Dopo tre anni e mezzo dal lancio della terza generazione che ha fatto registrare otre 350.000 unità vendute in Europa, il nuovo Qashqai consolida ed esalta i punti di forza che da sempre determinano il proprio successo. Il nuovo Qashqai ha un design ancora più moderno, caratterizzato da linee taglienti e da un frontale completamente ridisegnato per conferire alla vettura un maggiore impatto visivo. La nuova griglia, che ricorda le antiche armature dei samurai giapponesi, è composta da decine di elementi tridimensionali di colore nero lucido con dettagli in cromo satinato per gli elementi situati sotto i fari, un contrasto che riproduce, in modo inedito e moderno, la tipica V-Motion frontale dei modelli Nissan. Inoltre, una combinazione di elementi in tinta con la carrozzeria e finiture in nero lucido contribuisco a esaltare il carattere distintivo del frontale.

I nuovi gruppi ottici hanno linee ancora più nette e sono dotati di un modulo abbagliante, abbinato ad un’unità più piccola per una distribuzione più ampia ed efficace del fascio luminoso. Sotto la lente principale, le luci diurne sono costituite da cinque piccole lenti la cui forma riproduce quella degli elementi della griglia. L’elemento superiore delle luci diurne svolge la funzione di indicatore di direzione, per la prima volta dotato di luci sequenziali (in funzione dell’allestimento). I nuovi fari sono caratterizzati, sul bordo esterno, da una inedita scritta “Nissan” illuminata. I fari posteriori, che mantengono inalterata la loro linea e hanno ora lenti trasparenti, presentano una nuova composizione delle luci al loro interno, con quattro elementi singoli con tonalità di colore nota come “super red” (disponibili a partire dall’allestimento N-Design) che conferisce un senso di elevata precisione e modernità. Il sottile elemento a boomerang che incornicia il lato superiore del gruppo ottico ora incorpora il segnale di direzione. Il paraurti, completamente ridisegnato, è di colore nero lucido per le versioni top di gamma e in tinta con la carrozzeria sulla nuova versione N-Design.

Sempre per le versioni top di gamma, finiture di colore nero lucido per le modanature delle portiere e i passaruota e nuovi cerchi in lega da 19″ e 20″, con nuovi disegni che contribuiscono a esaltare il carattere sportivo della vettura. La versione N-Connecta è equipaggiata con nuovi cerchi in lega da 18″ con taglio a diamante. Tre nuovi colori per gli esterni: Pearl White – dai riflessi particolarmente puri e brillanti – Pearl Black – che sostituisce la precedente opzione nera ed è caratterizzato da toni ancora più profondi – e Deep Ocean – una tonalità accattivante che vira dal blu scuro al verde acqua in funzione delle condizioni di luce. I cinque colori del Qashqai – Pearl White, Deep Ocean, Fuji Red, Magnetic Blue e Ceramic Grey – sono tutti disponibili in versione bicolore, con tetto nero per un look più distintivo.

La gamma di Nissan Qashqai si arricchisce del nuovo allestimento N-Design, con le modanature delle portiere e i passaruota in tinta con la carrozzeria e nuovi cerchi in lega da 20″ che conferiscono alla vettura una maggiore presenza su strada. Per le versioni top di gamma, gli interni sono impreziositi da inserti in Alcantara – sul cruscotto, braccioli delle portiere, parte superiore della console centrale e ginocchiere – da motivi decorativi nella zona del cambio e sopra il cassetto portaoggetti e da nuovi rivestimenti per i sedili in pelle ed ecopelle trapuntata. La versione N-Design ha sedili in pelle nera trapuntata, con inserti in Alcantara e scritta “Qashqai” in rilievo sotto il poggiatesta. Nuova illuminazione ambientale disponibile a partire dalla versione N-Connecta, con LED posizionati in modo discreto e regolabili per intensità e colore dal guidatore e/o dal passeggero tramite lo schermo centrale dell’infotainment.

