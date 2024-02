Nissan sponsor della 49^ Roma-Ostia Half Marathon

ROMA (ITALPRESS) – Nissan è sponsor della 49esima edizione della RomaOstia Half Marathon che si svolgerà domenica 3 marzo. Il crossover coupè elettrico Nissan Ariya è l’Official Car della RomaOstia Half Marathon 2024; la vettura aprirà e chiuderà la competizione – di cui sarà timekeeper ufficiale – con partenza in via Cristoforo Colombo di fronte al PalaEur, un primo tratto nell’area dell’EUR per proseguire poi lungo via Cristoforo Colombo fino a Ostia, sul litorale romano, per un totale di 21,097 km. La direzione di gara e i giudici si muoveranno a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e-Power e X-Trail e-Power. “Siamo entusiasti di confermare la nostra partecipazione alla mezza maratona RomaOstia, la più partecipata d’Italia – ha spiegato Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia – Il nostro impegno nello sport più dilagante degli ultimi anni rafforza la nostra identità di costruttore rispettoso dell’ambiente con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale al 2030”. Nei giorni di venerdì 1 e sabato 2 marzo, Nissan sarà presente all’interno del villaggio Casa RomaOstia – allestito nel piazzale del PalaEur – con l’esposizione statica di Nissan Juke.

Foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).