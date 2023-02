Nissan X-Trail “Best Large Suv” al Women’s World Car of the Year

ROMA (ITALPRESS) – Nissan X-Trail ottiene il prestigioso riconoscimento di Best Large SUV al Women’s World Car of the Year (WWCOTY) 2023. Il WWCOTY, giunto alla tredicesima edizione, è l’unico concorso internazionale la cui giuria è composta esclusivamente da donne giornaliste del settore automobilistico. Nissan X-Trail si è distinto fra i concorrenti in lizza per spaziosità, prestazioni, piacere di guida e per il suo innovativo propulsore elettrificato e-Power. “Siamo lieti che la giuria del Women’s World Car of the Year abbia premiato X-Trail, uno dei veicoli Nissan di maggior successo a livello globale. Con oltre 20 anni di storia, Nissan X-Trail è da sempre apprezzato per il suo aspetto robusto, l’efficienza del propulsore, la trazione integrale e le sue doti di praticità e versatilità che ne fanno il SUV ideale per la famiglia e per l’avventura. Siamo orgogliosi che una qualificata giuria internazionale composta da giornaliste del settore automobilistico abbia apprezzato e premiato X-Trail” ha dichiarato Makoto Uchida, CEO di Nissan.

Realizzato sulla piattaforma CMF-C dell’Alleanza, il nuovo X-Trail vanta un design possente e dinamico unito a tecnologie avanzate per una guida piacevole, comoda e sicura. Il propulsore e-POWER e il sistema di trazione integrale e-4ORCE offrono prestazioni brillanti e pieno controllo in ogni situazione e su ogni tracciato, anche in caso di pioggia o neve. Unico SUV elettrificato a 7 posti della sua categoria, Nissan X-Trail è il compagno ideale per avventure in famiglia o con gli amici.

Nel sistema e-Power, il motore elettrico è l’unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia di 330 Nm subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza.

L’energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Praticamente un elettrico senza spina che si ricarica con la benzina e fa 950 chilometri con un pieno. In qualità di Best Large SUV, il nuovo X-Trail è nella lista dei candidati al premio più importante del WWCOTY, il Best Car of the Year 2023, che sarà annunciato il prossimo 8 marzo.

