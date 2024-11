Nisticò (Aifa) “Serve campagna per uso consapevole degli antibiotici”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi c’è un uso poco appropriato degli antibiotici, bisogna usarli in maniera veramente ottimizzata altrimenti anche i pochi antibiotici efficaci che oggi abbiamo perderanno la propria efficacia nel futuro, quindi bisogna fare una campagna di sensibilizzazione al cittadino, ai sanitari per un uso appropriato degli antibiotici”. Lo ha detto il presidente dell’Aifa, Robert Nisticò, a margine della presentazione della campagna per l’uso consapevole degli antibiotici.

