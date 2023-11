No-profit, lotta alla dispersione scolastica: ecco i vincitori del bando di Fondazione Cdp

Sviluppo di nuove competenze, creazione di reti territoriali e percorsi di formazione anche fuori dalle mura scolastiche. Sono gli elementi che caratterizzano i progetti vincitori del bando “A scuola per il futuro”, lanciato a maggio da Fondazione Cdp per contribuire a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Nel dettaglio, si legge in una nota, i programmi che potranno attingere alle risorse messe a disposizione dal bando sono: “Reload – Nuove pratiche di prevenzione, orientamento e sviluppo di competenze per il successo formativo” dell’associazione Strada Cooperativa Sociale, che si svolgera’ in Lombardia; “Scuola liberi tutti! Percorsi di formazione e inclusione sociale dentro e fuori la scuola” dell’organizzazione no-profit Salesiani per il Sociale, con progetti in Lazio, Marche, Piemonte, Puglia e Sicilia. “Diritto Al Futuro – Reti territoriali attive per contrastare e prevenire la dispersione scolastica” dell’organizzazione no-profit We World che riguardera’ Campania, Lazio, Liguria, Milano in Lombardia, Sardegna e Sicilia; “OrientaMENTE: contrasto alla dispersione scolastica e supporto ai percorsi di crescita” dell’ente MO.D.A.V.I. APS – RA, in Campania, Puglia e Sicilia.