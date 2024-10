Nobel economia, Acemoglu: democrazie si indeboliscono, preoccupante

Roma, 14 ott. (askanews) – “Se guardiamo ai dati mostrano che le istituzioni ovunque, anche negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, in molte aree del mondo si stanno indebolendo. E questo è preoccupante”. A dispetto dell’entusiasmo e della soddisfazione per essere stato appena insignito del premio Nobel per l’economia, lo studioso turco statunitense Daron Acemoglu ha lanciato un messaggio allarmante, rispondendo ad una domanda durante la diretta e la conferenza stampa in cui è stato intervistato in collegamento con l’Accademia reale delle scienze svedesi.

“Penso che questo sia un periodo in cui le democrazie avranno delle difficoltà e che sia cruciale che reclamino la loro migliore governance e che diano risultati per la gente”, ha detto. Acemoglu insegna negli Usa ma al momento del collegamento era ad Atene. (fonte immagine: Nobel Price).