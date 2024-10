Nobel per la medicina a Abros e Ruvkun per gli studi su microRNA

Nobel per la medicina a Viktor Ambros e Gary Ruvkun, entrambi statunitensi e considerati i “padri” dei micro Rna. Dopo il premio dello scorso anno che andò a Katalin Karikò e Drew Weissman per le scoperte che hanno portato al vaccino anti-Covid tramite Rna messaggero, ancora una volta, dunque, il premio va alle ricerche focalizzate sulla grande famiglia di geni regolatori, formata da piccole molecole di Rna, essenziali per il normale sviluppo di tutti i tessuti, in quanto controllano i più importanti processi biologici quali crescita cellulare, differenziamento, metabolismo ed apoptosi, e cruciali per l’insorgenza di numerose patologie, ma anche per possibili terapie. Victor Ambros, nato nel 1953 ad Hanover, New Hampshire, è un biologo dello sviluppo americano. È professore presso la University of Massachusetts Medical School di Worcester. Suo padre era un rifugiato di guerra polacco e il futuro Nobel è cresciuto in una piccola fattoria di latticini a Hartland, nel Vermont, in una famiglia di otto figli, e ha frequentato la Woodstock Union High School. Laureato in Biologia al Mit nel 1975 ha completato il suo dottorato di ricerca nel 1979, sotto la supervisione del premio Nobel David Baltimore. Ambros è entrato alla University of Massachusetts Medical School nel 2008 e attualmente detiene il titolo di Silverman Professor of Natural Sciences nel programma di Medicina molecolare.