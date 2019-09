Nocciole, crolla la produzione in Irpinia: il caso finisce in parlamento

mercaLa produzione delle nocciole in Irpinia sta vivendo una fortissima crisi. Infatti il 2019 ha portato un calo drastico del prodotto tipico Irpino con una produzione inferiore dell’80% rispetto all’anno precedente e confermandosi il peggior anno di produttività delle nocciole negli ultimi venti anni. Come evidenziato dagli esperti del settore le cause di questa crisi sono da ricercare soprattutto nei cambiamenti climatici che condizionano l’ecosistema causando una scarsa impollinazione del nocciolo con conseguente scarsa produzione. La situazione drammatica si sta ripercuotendo negativamente sull’intera catena produttiva, dall’impresa agricola, alle grandi aziende di trasformazione, inoltre la scarsa produzione in aggiunta alla stabilizzazione del prezzo di acquisto ha determinato un gravissimo danno economico ai produttori. “Fratelli d’Italia presenterà una interrogazione parlamentare d’urgenza al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ed al ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, per chiedere lo stato di calamità naturale ed in quale modo s’intende sostenere le perdite subite dalle aziende agricole che fanno parte di una catena produttiva importante per la Regione Campania”, scrive in una nota Trifone Addeo, responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia.