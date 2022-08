Noemi Bocchi sarebbe incinta di Francesco Totti

Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti 34enne sarebbe incinta. A riverlarlo è il Corriere della Sera secondo cui “Noemi Bocchi sarebbe addirittura in dolce attesa […] nonostante nelle foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può”. Noemi adesso sta trascorrendo le vacanze al Circeo, non troppo lontana da Totti “e infatti c’è chi dice che Francesco e Noemi si sarebbero incontrati in gran segreto su un misterioso yacht”.

Secondo Il Messaggero Francesco Totti e Noemi Bocchi “avrebbero stabilito un patto: tenere in segreto la loro relazione fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno concluse. Solo allora la coppia sarà libera di uscire allo scoperto. Fino ad allora il loro continuerà ad essere un amore segreto, fatto di fughe dai paparazzi e silenzio stampa. Eppure sembra ormai certo che i due facciano coppia fissa. L’ex capitano sta infatti soggiornando a Sabaudia, nella villa di famiglia lasciata libera da Ilary Blasi, mentre Noemi avrebbe rinunciato alle tradizionali vacanze in Sardegna per restare accanto a Francesco, prendendo in affitto un appartamento in un residence. Secondo le indiscrezioni, è stata vista salire a bordo di uno yacht ormeggiato al largo, dove si è fermata diverse ore per poi tornare al residence”.