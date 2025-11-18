Noemi live nei teatri: suono il piano perchè mi emoziona

“Con Una, Nessuna, Centomila fa la differenza veramente sul campo”

Firenze, 18 nov. (askanews) – Una versione più intima e immersiva del suo repertorio, Noemi torna live ripartendo dal suo rapporto col pubblico e portando la sua musica nei teatri con il Nostalgia Indoor Tour.”Credo che in questo tour, che chiude l’anno, mi faceva piacere fare un percorso all’interno di quella che è stata la mia carriera, però partendo da quest’anno, perché si inizia con “Se ti innamori muori”. Poi l’idea era quello di raccontare questo disco che si chiama Nostalgia. Credo che a livello scenografico Ace, che è la direttrice artistica, mi abbia regalato delle ambientazioni incredibili e che sono in profonda connessione con quello che è il racconto delle canzoni, dei testi, ma anche con quella che è l’evoluzione musicale di tutto il concerto. Ci sarà anche il mio pianoforte. Io suono alcuni pezzi anche proprio piano e voce, in maniera così, perché è una cosa che mi emoziona tanto”.Un racconto musicale che attraversa passato e presente. A Firenze è stato presentato in anteprima il nuovo singolo “Bianca” scritta da Riccardo Zanotti e Etta. “E’ una canzone che trovo profondamente poetica, però anche molto ironica. Parla di questo disimpegno che c’è oggi: siamo molto concentrati su di noi. Quindi, anche nelle relazioni, questo ‘per sempre’ fatica un po’ ad arrivare, fatica perché ci raccontiamo un sacco di bugie. Questa Bianca, che è la bugia bianca, è questo nome finto che si può dare durante una sera, magari che chiacchiera uno che fa un po’ il simpatico. È molto divertente, è molto carino”.Da anni è impegnata con la fondazione Una, Nessuna, Centomila. “La cosa più bella è utilizzare l’attenzione che si ha su di sé per dirottare la luce su un argomento importante come quello della violenza sulle donne, sulla parità di genere. È un argomento su cui Una, Nessuna, Centomila fa la differenza veramente sul campo. Nei concerti che abbiamo fatto, quello che è stato incassato è stato devoluto in maniera molto pensata ad alcuni centri anti-violenza che avevano veramente bisogno di queste sovvenzioni. Quindi per me è un grande onore. Ringrazio Fiorella Mannoia che mi ha dal primo momento inserita in questo progetto e speriamo di continuare ancora per tanto tempo, facendo veramente qualcosa”.Il Tour di Noemi si chiuderà con il grande evento del 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma con tanti ospiti.