Noemi torna con “Nostalgia”: un viaggio musicale tra emozioni e ricordi

Noemi fa il suo ritorno sulla scena musicale con “Nostalgia”, il suo settimo album in studio pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy. Reduce dalla sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, la cantautrice romana si prepara a portare il suo nuovo progetto in tour nei teatri italiani, con un evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre 2025. Tra le tappe più attese, anche la data del 9 dicembre 2025 al Teatro Augusteo di Napoli, un’occasione imperdibile per il pubblico partenopeo di vivere dal vivo le emozioni del nuovo disco.

“Nostalgia” è un album che esplora i sentimenti più profondi, intrecciando sonorità blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche. Al centro del progetto c’è l’idea della nostalgia come filo conduttore tra passato e futuro, un sentimento che nel disco assume un valore positivo, avvolgente e rassicurante. Il concept dell’album si riflette anche nell’artwork di copertina, realizzato dal fotografo Niccolò Beretta, che ritrae Noemi in una corsa sulla spiaggia al tramonto, immersa nei toni caldi dell’arancione e del rosso, simboli del calore dei ricordi.

Il disco rappresenta un punto di svolta nella carriera di Noemi, che ha partecipato attivamente alla scrittura di diversi brani, collaborando con artisti di spicco come Neffa, Carl Brave e Tony Effe. La title track “Nostalgia”, che vede la partecipazione di Neffa, è un viaggio sonoro che fonde passato e presente, mentre “Bosco Verticale”, in collaborazione con Carl Brave, riprende la fortunata sinergia tra i due artisti.

Uno dei momenti chiave dell’album è “Se t’innamori muori”, il brano sanremese scritto da Mahmood, Blanco e Michelangelo, che affronta il tema della vulnerabilità nell’amore attraverso una riflessione sulla dicotomia tra Eros e Thanatos. Il videoclip, diretto da Federico Mazzarisi, cattura perfettamente il significato del pezzo, con Noemi immersa in un’atmosfera sospesa e senza tempo, culminando in una scena simbolica di abbandono nell’acqua, rappresentazione visiva della resa totale ai sentimenti.

Durante il Festival di Sanremo 2025, Noemi ha offerto una prospettiva inedita della kermesse grazie alla collaborazione con la Gialappa’s Band, regalando ai fan uno sguardo ironico e autentico dietro le quinte della competizione. Nella serata delle cover, l’artista ha sorpreso il pubblico con un’interpretazione di “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, in duetto con Tony Effe, una delle collaborazioni più inaspettate e originali del disco.

Il tour teatrale di Noemi prenderà il via il 17 novembre 2025 a Firenze e toccherà diverse città italiane prima del gran finale al Palazzo dello Sport di Roma. Tra le date più attese, quella del 9 dicembre a Napoli, dove l’artista porterà la sua energia e il suo universo musicale nel suggestivo scenario del Teatro Augusteo. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan che desiderano lasciarsi trasportare dalla magia di “Nostalgia” e dall’inconfondibile voce di Noemi.