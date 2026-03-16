Noi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Apre de Kerckhove

L’impatto dell’ intelligenza artificiale sulla nostra vita quotidiana sarà al centro dell’ incontro Noi e l’Intelligenza Artificiale. Affrontare insieme la sfida delle nuove tecnologie domani, martedì 17 marzo 2026 dalle ore 16 alle 18, presso la Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, in Via Portamedina 41 a Napoli (ingresso dal cortile dell’ ospedale).

L’iniziativa è organizzata dall’Arciconfraternita dei Pellegrini e dal MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) sezione Napoli 2 assieme all’ Ordine dei Giornalisti della Campania e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

L’incontro intende promuovere una lettura ampia e consapevole delle trasformazioni in corso, mettendo in dialogo competenze diverse: dalla ricerca universitaria al mondo delle professioni, dall’etica pubblica alla comunicazione, fino agli effetti che le nuove tecnologie producono nel tessuto democratico e nella vita quotidiana.

Interverranno per i saluti istituzionali Giovanni Cacace, primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; Antonio Di Marco, magister della comunità MASCI Napoli 2 e Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

Ad aprire i lavori sarà lo scienziato di fama mondiale Derrick de Kerckhove, sociologo e direttore scientifico dell’Osservatorio TuttiMedia, autore di diversi studi sull’intelligenza artificiale, che interverrà sui temi trattati nell’ultimo libro (Rai Libri, 2025) su L’uomo quantistico. Mente, società, democrazia: dove ci porterà la prossima rivoluzione digitale, dove esplora come la tecnologia sta cambiando il modo in cui pensiamo e organizziamo la società, spostando il focus dal singolo individuo alla connessione tra esseri umani, animali e ambiente.

Il programma proseguirà con contributi di taglio interdisciplinare, con gli interventi di: Francesco Castagna, docente di Economia gestionale nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sul tema IA e impresa: rischi e opportunità; Lucio Romano del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB) ed ex senatore della Repubblica, con una relazione su Profili etici nell’uso dell’IA; Maurizio Avallone, direttore della società Ricerca e Studi Ambientali, con un intervento dedicato a Intelligenza artificiale. Elaborazione di informazioni costruite (non sempre) ad arte!

A coordinare l’incontro sarà Francesco Bellofatto, giornalista e docente de “Il digitale nei contesti educativi” nell’Università Suor Orsola Benincasa.

Il convegno è accreditato come evento formativo dall’Ordine dei Giornalisti ed è inoltre in fase di accreditamento presso l’ODCEC di Napoli per il riconoscimento di 2 crediti formativi professionali ai commercialisti partecipanti.