Noi fummo i Gattopardi e i Leoni, dopo di noi verranno gli sciacalli e le iene (Il Gattopardo)

Noi fummo i Gattopardi e i Leoni, dopo di noi verranno gli sciacalli e le iene (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”). Nel romanzo è scritto a chiare lettere, insieme alle altre considerazioni sui tempi che stavano cambiando. Analogo pensiero viene alla mente quando, è facile ascoltarlo nelle masserie, si dice che le spade rimarranno appese e, in loro vece, a combattere andranno i foderi che le contengono. È quanto sta accadendo nel paese che, a lungo, è stato ritenuto la patria della democrazia e della libertà, l’America. Da meno di due mesi il comando di quella federazione di stati è nelle mani di un tiranno inteso nel senso originale del termine, cioè un despota senza scrupoli. L’ultimo gran bel gesto che il Tale ha annunciato al mondo e subito dopo ha concretato, è stato prendere per il collo Zelensky. Lo ha fatto nella maniera più vile, cioè ricattandolo. In sintesi è andata cosi: gli USA finora hanno elargito all’Ucraina una cifra da capogiro senza alcun accordo per la restituzione. Se Zelensky vuole che Trump continui a aiutarlo, deve riconoscere quel debito e formalizzarlo. Come? Semplice, mettendo nero su bianco che il paese che guida fornirà terre rare agli USA in conto e fino all” estinzione del debito. Zelensky, seppure obtorto collo, ha accettato e la giostra non si è fermata. Quanto sopra merita alcune considerazioni, non solo sull’accaduto, quanto anche su chi l’ha proposto. Facendo un volo di fantasia e planando in Italia, quello che segue é un caso assimilabile previsto dalla Giustizia Civile: non pagare il debito di gioco non è punibile se non sia stato formalizzato con la sottoscrizione di un titolo di credito rimasto impagato alla scadenza. Senza moralismi di facciata, Trump si è comportato nello stesso modo del suo corrispondente in mare, lo squalo. Del resto il suo curriculum di quando non abitava nella Casa Bianca è ricco di episodi di mala gestio imprenditoriale che, solo per sua fortuna, non sono bastati a fargli vedere il sole attraverso finestre dotate di grate. Le considerazioni su quel personaggio, più crude che mai, scaturiscono da un detto molto usato nel villaggio:”dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. Il primo legame stretto lo ha annodato con Putin, della serie di aneddoti del contado: “Se non si somigliano, non si pigliano”, riferito a una qualunque coppia di sposi promessi. I due presidenti hanno molto in comune, prima di tutto la convinzione di essere onnipotenti. Il loro modo di affrontare le importanti tematiche attuali fa intuire che i due, sotto sotto, stanno ipotizzando di arrivare al più presto a qualcosa che ricorda molto da vicino ciò che avvenne a Yalta e, successivamente a Parigi dopo la fine della guerra: la divisione del mondo in due mega zone di influenza, una facente capo a Washington, l’altra a Mosca. Ogni commento sarebbe superfluo, quindi è preferibile cercare quanto meno di “leggere” quanto è scritto con caratteri lapidei nei risultati che sta conseguendo l’Immobiliarista in costume da Primo Cittadino d’Oltreoceano. Presto detto: per quanto riguarda l’Italia, che fin dalla prima ora di pace post bellum era stata punto di riferimento del paese che presiede, ha dichiarato di essere in piena sintonia con la Premier Meloni. A questo punto ogni altra considerazione è ostacolata per prudenza da un no comment, per dirla alla sua maniera. Salvo a definire l’intera politica economica del Paese più inadeguata che mai. Tali episodi di go and stop sottolineano l’inadeguatezza del personaggio a rivestire la carica che, in piena libertà, i suoi connazionali gli hanno conferito. Del resto non è la prima volta che il paese a stelle e strisce stupisce il resto del mondo: dall’ inventiva all’adozione di posizioni quanto meno di ampia portata, quasi sempre di segno positivo, la sua amministrazione, fino a qualche mese fa, si era distinta non poco. Dato, seppure con enorme ottimismo, per valido il pensiero che l’attuale inquilino della Casa Bianca stia recitando un ruolo en travestì, anche il Carnevale in pieno svolgimento è destinato, prima o poi, a concludersi. A quel punto il Castigamatti d’ Oltremare- termine quest’ultimo usato frequentemente dal Duce -dovrebbe dismettere il costume prima accennato e a operare come la scopa nuova dopo il rodaggio. Cioé a operare con calma e insistere dove il pavimento è più sporco. Accadrà mai ? Chi vivrà, vedrà, intanto è bene far proprio un altro pensiero rustico: “quando hai le sembianze del martello, batti, mentre quando sei nella condizione dell’ incudine, sopporta i colpi”. Facile a dirsi, non altrettanto a farsi.