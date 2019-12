“Noi genitori di tutti”, Pizza solidale all’Antico borgo ai Vergini

Domani giovedì 19 dicembre, dalle ore 19.00 presso la pizzeria “Antico borgo ai Vergini”, in Via Mario Pagano n.6-7 a Napoli si terrà una serata solidale a favore dell’associazione onlus

“Noi genitori di tutti”, associazione formata da genitori che hanno vissuto il dramma di perdere il proprio figlio a causa del tumore.

Si dedicano alla denuncia dell’inquinamento ambientale e alla tutela di tutti i bambini che vivono in Campania.