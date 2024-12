Noi moderati, la parola “Popolari” e un ponte tricolore nel nuovo simbolo

“Rivendichiamo con dignità la politica, la forza dei partiti, dei valori, delle identità, abbiamo costruito con fatica una nuova casa” ma “ora si deve aprire e il primo segnale per aprirsi è rinnovarsi: il primo messaggio che diamo è che Noi moderati dà un nuovo inizio rinnovando e cambiando il suo simbolo che ha due valori fondamentali, il richiamo all’Italia popolare ed europeista”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi presentando il nuovo simbolo all’assemblea nazionale in corso a Roma. Nel simbolo appare un “ponte che per noi è l’Italia”, tricolore, e le scritte “Popolari per l’Europa” e “Noi moderati”.