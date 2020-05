Noiconsumatori: Fase 2, ordinanze incostituzionali. Faremo causa alla Regione

“Noiconsumatori.it è pronta ad esercitare il diritto di difesa e proporre maxi cause contro la malapolitica delle incoerenze, quella delle ordinanze incostituzionali che costituiscono vere e proprie forme di violenza nei confronti dei cittadini e degli imprenditori di cui le task force e la politica di De Luca sono rappresentanti”. Lo annuncia l’avvocato Angelo Pisani presidente nazionale di noiconsumatori.it, commentando le notizie “sull’ondata di repressione e multe comminate solo agli esercizi della panificazione, bar e ristorazione mentre si organizzano addirittura elezioni per il prossimo luglio e dilagano assembramenti per le strade, nelle piazze, sui lungomare e nei luoghi della movida molto più contagiosi di un caffè”. “Vedo politici – spiega -, che fanno campagna elettorale e forti della paura dei cittadini , anziché preoccuparsi di garantire un efficiente sistema sanitario, come possono raccontare tante vittime, fanno impunemente il bello e il cattivo tempo stabilendo arbitrariamente limitazioni e sanzioni durissime e chiusure di attività economiche per una focaccia, un panino o un caffè consumato a pochi metri dal locale, ma che non muovono un dito davanti al rischio contagio di migliaia di piccoli e grandi assembramenti di persone libere di contagiare se stessi e gli altri nella stessa strada dove è stato perseguitato il caffè”. “Manovre demagogiche, ma anche veri e propri abusi legislativi evidentemente più attenti alle ricadute politiche che a quelle economiche, sanitarie e sociali e che siamo pronti a perseguire in tutte le sedi. Chi ha avuto il coraggio di chiudere e non rispondere al ricorso per chiedere giustizia , come ha fatto la Regione Campania omettendo nel suo obbligo di garantire anche la difesa del cittadino , dovrà subirne le conseguenze e risponderne alla legge”, conclude Pisani.