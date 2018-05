Noisy Naples Fest 2018, ecco il programma: gran finale con Sting

di Maridì Vicedomini

Il Noisy Naples Fest 2018 è stato presentato questa mattina all’Etes Arena Flegrea di Napoli. Il festival dedicato alla musica, in questa stagione, si presenta più che mai ricco di eventi e di live con la partecipazione di star del firmamento musicale mondiale. Relatori dell’incontro con la stampa, condotto dal giornalista Lorenzo Crea, Claudio De Magistris, direttore generale Etes Arena Flegrea, Matio Floro Flores, Ad Etes Arena Flegrea ed ideatore Noisy Naples Fest, il musicista Enzo Avitabile ed i vertici della Mostra d’Oltremare Donatella Chiodo e Giuseppe Oliviero.

“La musica è nel Dna della nostra cultura partenopea – ha detto Claudio De Magistris – ed è proprio per questo motivo che siamo particolarmente orgogliosi ed entusiasti di questa manifestazione che ogni anno si arricchisce sempre più di nuovi e significativi contenuti”. La nuova edizione del “Noisy Naples Fest sarà inaugurata la sera dell’11 giugno con una grande festa della musica ad ingresso libero all’insegna anche della socializzazione e dell’intrattenimento che vanterà come protagonisti sul grande palcoscenico dell’Arena Flegrea Enzo Avitabile, un artista che ha valicato i confini linguistici, stilistici e geografici come pochi, vincitore di tanti premi prestigiosi come il David di Donatello, un Ciak d’Oro, due Nastri d’Argento, il Premio Ubu per la colonna sonora del Vangelo di Pippo Delbono, accompagnato da i Bottari, James Senese Napoli Centrale e Luchè che daranno vita a tre coinvolgenti performance musicali.

Il 12 giugno sarà la volta di Bonobo, un musicista, osannato dalla stampa anglosassone e non solo che nei suoi live show coniuga in un unico discorso musicale in maniera vincente elettronica, nu jazz, trip hop e clowntempo. Subito dopo, il 21 giugno sarà la volta di Noel Gallegher’s High Flying Birds, soprannominato “Il Re del Britpop”, già frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, il gruppo inglese indie rock, fenomeno mondiale degli anni “90. Ed ancora, di scena, il 29 giugno, Coez Live, l’artista rivelazione del 2017 mentre il 30 giugno sarà la volta di Paul Kalkbrenner, sulla cresta dell’onda da oltre 15 anni produttore con la sua etichetta di 6 album fino al 2015, anno in cui firma l’accordo con Sony Music International che pubblica il suo ultimo lavoro, 7, divenuto in poco tempo disco d’oro in Germania. Il 7 luglio invece si esibiranno Benji&Fede, pionieri del web, unica fonte del loro successo, per cedere poi il palco il 15 luglio a Kasabian. Dulcis in fundo, il 30 luglio, il concerto di Sting, compositore, attore, filantropo e attivista, vincitore di 10 Grammy Award, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy e ben 4 nomination all’Oscar.