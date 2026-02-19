Noisy Naples Fest 2026: nuove conferme per il 23 e 24 luglio, arrivano Bluvertigo e Subsonica

Bluvertigo e Subsonica al Noisy Naples Fest 2026. Si amplia ulteriormente il cartellone del festival in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il 23 e 24 luglio. Un grande evento che riporta la dimensione da “festival europeo” nella città partenopea dopo diversi anni di assenza.

I Bluvertigo – che hanno annunciato la reunion e il grande ritorno dal vivo nella formazione originale – si esibiranno nella giornata inaugurale del Noisy (giovedì 23 luglio) insieme a Franz Ferdinand e Skunk Anansie. I Subsonica, invece, saranno in scena venerdì 24 luglio nella seconda giornata del festival che prevede anche i live di Kasabian e Planet Funk.

Oltre ai concerti sul main stage sono previste diverse attività per il pubblico e dj set. Tra gli artisti già annunciati: Addolorata, Esco X Bellettini, Yum e Yab Killer (il 23 luglio) e Curcio, Giuseppe Fava e Obbi (il 24 luglio). Ulteriori annunci saranno comunicati nei prossimi giorni.

Fin dagli esordi, i Bluvertigo hanno scardinato regole e aspettative, portando nella canzone italiana un modo diverso di pensare il suono e la scrittura. Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale tornano a suonare insieme per un tour estivo nei principali festival italiani, che farà tappa anche al Noisy per l’unico concerto in Campania. La band che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni, torna a esibirsi a Napoli dopo una lunga attesa, il prossimo 23 luglio.

A distanza di due anni dall’ultimo concerto al Noisy, tornano i Subsonica con una tappa esclusiva del loro tour estivo “TERRE RARE 96-26”, che toccherà i principali festival italiani. Nell’unico live in Campania, il 24 luglio, la band piemontese presenterà l’undicesimo album “Terre Rare”, in uscita il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy. Questo lavoro rappresenta un’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo.

Il Noisy Naples Fest 2026 è prodotto da Make It Happen, società con esperienza pluriennale nel settore degli eventi musicali e culturali, realizzazione di concerti, festival ed eventi live su scala nazionale. Nato come una sfida culturale, dieci anni fa, il Noisy rappresenta oggi il cuore pulsante della musica live in Campania e una delle principali rassegne musicali estive del sud Italia. Sin dalle prime edizioni ha portato all’Arena Flegrea grandi nomi come Sting, Massive Attack, Robert Plant, Ludovico Einaudi, Noel Gallagher, OneRepublic, Black Coffee, LP, Paul Kalkbrenner, Chick Corea, Europe, Diana Krall, Thirty Seconds to Mars, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare artisti della nostra tradizione e del nostro territorio come l’ormai classico appuntamento con Eduardo De Crescenzo, che anno dopo anno sceglie l’Arena Flegrea per la sua esibizione estiva in città o i concerti di Enzo Avitabile, Edoardo Bennato, Almamegretta, 99 Posse, James Senese, Nu Genea.

I biglietti per assistere ai concerti del Noisy Naples Fest 2026 sono disponibili in prevendita sul sito noisynaples.com, su etes.it e sui circuiti autorizzati. Ci sono tre tipologie di settori – PIT GOLD, RED ZONE e GREEN ZONE – con un costo contenuto, a partire da € 46,00. Disponibili anche l’abbonamenti che consente di partecipare ad entrambe le giornate, il 23 e il 24 luglio, con una scontistica d’eccezione, a partire da € 75,00. L’abbonamento rappresenta il modo ideale per entrare a pieno nello spirito del Noisy Naples Festival, immergendosi in due giorni consecutivi di musica live, artisti internazionali ed esperienze condivise.