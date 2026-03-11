Nola, corso sulla zeppola di San Giuseppe: nasce la zeppola avellana dedicata alla nocciola campana

La zeppola di San Giuseppe non è soltanto uno dei dolci simbolo della tradizione campana, ma rappresenta anche un prodotto capace di attivare un’importante filiera economica che coinvolge pasticcerie, laboratori artigianali e produzioni agricole locali. In vista della festa del 19 marzo, il dolce a base di pasta choux, crema pasticcera e amarena torna protagonista nelle vetrine delle pasticcerie. Accanto alla ricetta classica – fritta o al forno – negli ultimi anni stanno trovando spazio anche nuove interpretazioni che intercettano gusti contemporanei e valorizzano ingredienti del territorio.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa organizzata al Cis di Nola, dove negli spazi di Casolaro Hotellerie si è svolto il Festival delle Zeppole, un laboratorio dedicato alle diverse varianti del dolce. Il corso pratico, guidato dal pastry chef Andrea Vitale, ha coinvolto professionisti e operatori del settore della ristorazione e della pasticceria. Durante l’incontro sono state presentate diverse tipologie di zeppole: dalla versione tradizionale con crema e amarena a quella bagnata con crema, amarena e zucchero fondente, fino a varianti contemporanee come cioccolato, tiramisù e Red Velvet. Il laboratorio ha affrontato anche gli aspetti tecnici legati alla produzione, dalla gestione della frittura alla preparazione delle creme. Tra le novità proposte anche la “Zeppola Avellana”, una variante che mette al centro uno dei prodotti più rappresentativi dell’agricoltura campana: la nocciola coltivata nell’area di Avella. Il riferimento al territorio non è casuale. Il nome scientifico del nocciolo comune, Corylus avellana, richiama proprio il centro irpino da cui questo frutto si è diffuso in tutta Europa. Anche in diverse lingue il termine utilizzato per indicare la nocciola deriva da Avella: “avellana” in spagnolo e “avelã” in portoghese.

Storicamente la nocciola prodotta tra Napoli e l’Avellinese ha rappresentato una materia prima molto apprezzata dall’industria dolciaria europea. Alla fine dell’Ottocento, ad esempio, il pasticcere viennese Joseph Manner battezzò “Neapolitaner” il gusto alla nocciola dei suoi celebri wafer proprio perché utilizzava nocciole provenienti da quest’area, considerate tra le migliori del continente. La nuova zeppola presentata a Nola propone un impasto arricchito con pasta di nocciole, accompagnato da crema di ricotta di pecora, zucchero a velo e nocciole intere.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire formazione professionale e valorizzazione dei prodotti locali, rafforzando il legame tra pasticceria e filiere agricole regionali. La coltivazione della nocciola rappresenta infatti una delle attività agricole più radicate nel Mandamento Baianese. Tra Avella, Baiano, Sperone, Quadrelle, Sirignano e Mugnano del Cardinale si estendono ampie aree coltivate a noccioleto, con una produzione che alimenta sia il mercato della trasformazione sia quello dell’artigianato dolciario. Le varietà più diffuse sono la Mortarella e la San Giovanni, apprezzate per la qualità del frutto e utilizzate in numerose preparazioni di pasticceria e gelateria. Un esempio di come anche un dolce della tradizione possa diventare occasione per raccontare e promuovere una filiera agroalimentare che, tra storia e innovazione, continua a rappresentare una componente significativa dell’economia del territorio.