Nola, Raffaele Coppola: Scongiurare l’uscita del Comune dall’Agenzia di Sviluppo

Scongiurare l’ipotesi dell’uscita del Comune di Nola dall’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana. Lo auspica il sindaco di Liveri Raffaele Coppola, per il quale “l’Agenzia può e deve dimostrare, nell’interesse delle nostre comunità, di essere un effettivo strumento di crescita economica, sociale e culturale dell’intera area nolana”.Per il primo cittadino di Liveri “se difficoltà vi sono vanno superate: non è pensabile, infatti, un’agenzia di sviluppo dell’area nolana senza Nola così come non è immaginabile un grande comune come Nola al di fuori del suo più ampio contesto territoriale”.“E’ quindi auspicabile – aggiunge Coppola – superare le difficoltà e produrre il massimo sforzo di tutti per trovare una sintesi”.“La questione– avverte il sindaco Coppola -, non può essere derubricata al mero gradimento su di una singola persona verso la quale, peraltro, nutro stima e fiducia, ma deve riguardare una visione d’insieme del territorio che può essere portata avanti solo se condivisa”. “E’ evidente che se ci dividiamo, a perdere saranno soprattutto i cittadini”, conclude Coppola.