Nola: Recalcati ospite dei “Dialoghi in Cattedrale” sul Concilio di Nicea

Lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati, giovedì 27 marzo alle 19, presso la Cattedrale di Nola, sarà ospite del secondo appuntamento di “Dialoghi in Cattedrale a 1700 anni dal Concilio di Nicea”, ciclo di incontri promosso dalla Diocesi di Nola in occasione dello speciale anniversario del primo Concilio ecumenico, celebrato a Nicea nel 325 d.C. Recalcati dialogherà con monsignor Francesco Iannone, vicario episcopale per la liturgia e la formazione del clero, sul tema «Fissando lo sguardo su Gesù (Eb 12,2)». «Il Concilio di Nicea, di cui stiamo celebrando l’anniversario in questo anno giubilare, rappresenta una pietra miliare nella storia della Chiesa e del pensiero cristiano: per la prima volta, infatti, per esprimere la fede nella divinità di Gesù, i padri ricorsero a un termine che non apparteneva alla Bibbia ma alla filosofia: “consustanziale” cioè “della stessa sostanza”. Fu un incontro, prima teso poi riuscito, tra fede e cultura che ha ispirato tanta riflessione successiva, fino al Vaticano II. Il prossimo giovedì, con il professore Massimo Recalcati vorremmo rivivere quell’incontro fecondo: fede e psicanalisi dialogheranno alla ricerca di nuove strade da percorrere insieme, per un servizio all’uomo e alla sua verità più profonda. Siamo convinti che dall’ascolto reciproco di voci apparentemente così diverse può nascere una nuova passione, un desiderio rinnovato di impegno a favore dell’umano autentico, cui il Vangelo non è estraneo», spiega monsignor Iannone. Ad aprire il ciclo degli incontri dedicato al Concilio di Nicea I, lo scorso 25 febbraio, sono stati il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, e il giornalista Matteo Matzuzzi, a confronto sul tema «Mi sarete testimoni a cominciare da Gerusalemme (At 1,18)». Lunedì 26 maggio 2025, sempre alle 19:00 e sempre in Cattedrale, si terrà il terzo e ultimo appuntamento: ospite della Diocesi di Nola sarà la pedagogista e coordinatrice dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, già presidente nazionale dell’Azione cattolica, Paola Bignardi