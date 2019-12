Nola, Rotary e Lions organizzano il coro gospel nella chiesa del Gesù

L’Isernia Gospel Choir pronto ad incantare il pubblico nolano. Andrà in scena sabato 14 dicembre a partire dalle 20.30 nella chiesa del Gesù di Nola il concerto di Natale promosso dal Lions Club Nola “Host Giordano Bruno” presieduto da Gaetano Rosario Porcaro. L’iniziativa è stata organizzata in sinergia con il Rotary Club “Nola Pomigliano d’Arco” guidato da Vito Barone e con l’Archeoclub presieduto da Flora Nappi.

In scaletta i brani della dolce ricorrenza festiva in un best coinvolgente e trascinante. Il concerto, patrocinato dal Comune di Nola ed inserito nel programma delle manifestazioni natalizie, si muove tra brani del repertorio classico degli Spirituals, passando per il Gospel contemporaneo.

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’imprenditore nolano Francesco Napolitano che – spiega – “è nel fare squadra la chiave del successo e della partecipazione attiva”.

“Un plauso a queste associazioni- continua Francesco Napolitano – che, in modo sinergico e non competitivo, hanno messo su un evento di qualità e spessore offrendo una bella opportunità di conoscenza della musica corale. È nel lavoro di rete che si intercettano idee progettuali nuove e qualificanti”.