Nola, scoperte 64 tonnellate di rifiuti speciali vicino all’Interporto: denunciato il proprietario dell’area

Sono oltre 64 le tonnellate di rifiuti speciali che il gruppo della guardia di finanza di Nola, nel napoletano, hanno trovato e sequestrato nei pressi dell’interporto campano. In particolare le fiamme gialle hanno individuato nei pressi del distretto logistico internazionale un’area di circa 700 metri cubi utilizzata come sito di stoccaggio di vario materiale plastico proveniente dalla ristrutturazione e rifacimento di capannoni ad uso industriale. Si tratta di guaine catramate, moduli fotovoltaici, tubi in polietilene, imballaggi misti e vernici. Al termine delle attività, i finanzieri hanno sequestrato l’intera area denunciando all’autorità giudiziaria il proprietario del sito per le violazioni previste dal Testo Unico sull’ambiente.