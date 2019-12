Nola, tutto pronto per la mini maratona: runner da tutta la Campania

Oltre mille atleti in corsa verso il traguardo del “Trofeo Città di Nola”. Ritorna l’importante appuntamento con la gara podistica promossa dall’associazione sportiva Atletica Nolana presieduta da Michele Santonastaso.

La mini maratona, a cui hanno aderito runners provenienti da tutta la regione Campania, è in programma in città domani, domenica 15 dicembre. Lo start è alle ore 9 in piazza Duomo.

Il percorso sarà articolato su una distanza di 10 km e terminerà sempre in piazza Duomo dove si svolgerà anche la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno attribuiti i riconoscimenti.

“Un evento podistico diventato negli anni punto di riferimento del circuito gare a livello regionale – evidenzia il presidente Michele Santonastaso – Un risultato raggiunto grazie alla proficua collaborazione che la nostra associazione ha instaurato con le societá sportive unite nell’unico obiettivo di promuovere sani stili di vita sul territorio. Un ringraziamento – conclude Santonastaso – a tutti gli sponsor che, ogni anno, rendono possibile questo evento”.

Tra i sostenitori dell’edizione 2019 anche l’imprenditore nolano Francesco Napolitano che – spiega – “questo tipo di evento potrebbe sicuramente diventare un modello di esportazione sportiva”.

“È il giusto connubio che all’attività sportiva affianca l’arte – continua Francesco Napolitano – in un percorso che non è fatto di soli chilometri da percorrere ma anche di bellezze da ammirare e che esalta un territorio che sa offrire occasioni ed opportunità. Buona gara e che vinca il migliore”.