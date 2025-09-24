Nomine all’Agenzia delle Dogane: ecco il nuovo assetto dirigenziale

Parte ufficialmente il rinnovamento ai vertici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nomina del nuovo assetto dirigenziale che guiderà l’ente nei prossimi tre anni. I cambiamenti riguardano sia il livello centrale sia le strutture territoriali.

A partire dal 1° novembre 2025, Rosario Massino, generale di Divisione della Guardia di Finanza, assumerà l’incarico di Direttore dell’Internal Audit della direzione generale. Contestualmente, rimarranno in carica Leonardo Di Stefano e Stefano Saracchi: il primo alla guida dell’Ufficio Affari Giuridici e Normativi, il secondo alla Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale.

Un ulteriore avvicendamento è previsto per il 1° gennaio 2026, quando Salvatore Roberto Miccichè prenderà il posto di vertice nella Direzione del Personale dell’Agenzia.

Sul fronte territoriale, dal 1° novembre 2025 le nuove responsabilità saranno distribuite fra i dirigenti delle direzioni regionali: fra gli incarichi spiccano nomine in Emilia-Romagna e Marche, Lazio e Abruzzo, Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Puglia–Molise–Basilicata, Toscana–Umbria, Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Lombardia, Veneto–Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige.

Il direttore dell’Agenzia ha voluto congratularsi con i nuovi dirigenti e ha espresso un sentito ringraziamento alla commissione che ha curato le valutazioni per i conferimenti, sottolineando l’impegno e la professionalità dimostrati nel completamento della procedura.

Con questi cambiamenti l’Agenzia punta a consolidare la struttura operativa, rafforzare il coordinamento interno e rendere più efficiente la gestione territoriale in un contesto di sfide crescenti in termini logistici, normativi e digitali.