Nomine: ecco i nuovi vertici di Eni, Enel e Poste

Il Mef comunica le nomine decise dal Governo Meloni per i vertici delle principali aziende di Stato. Spicca la novità in casa Enel, dove è stato nominato amministratore delegato Flavio Cattaneo, mentre Paolo Scaroni diventa presidente. Confermato come Ad di Eni Claudio Descalzi, mentre alla presidenza arriva Giuseppe Zafarana. La spunta l’ex ministro Roberto Cingolani, nuovo amministratore delegato di Leonardo. Con lui Stefano Pontecorvo, nuovo presidente. Altra conferma in Poste con l’Ad Matteo Del Fante e Silvia Rovere presidente.