Nomine: le decisioni del Governo su Snam, Autostrade e Fincantieri

Il Governo chiude un primo accordo sulle nomine ai vertici di alcune grandi partecipate pubbliche, definendo i nuovi assetti per il triennio a venire. Durante un vertice di maggioranza tenutosi nei giorni scorsi, viene delineato lo schema di massima per il rinnovo dei consigli di amministrazione di Snam, Fincantieri, Italgas e Autostrade per l’Italia.

Tra i riconfermati figurano Paolo Gallo e Pierroberto Folgiero, che mantengono rispettivamente la carica di amministratore delegato di Italgas e di Fincantieri. Per Gallo si tratta del quarto mandato consecutivo, mentre per Folgiero è la seconda conferma. In Fincantieri viene inoltre confermato Biagio Mazzotta come presidente: già ex ragioniere generale dello Stato, assume il ruolo dopo la scomparsa del presidente Claudio Graziano.

La novità più rilevante riguarda Snam, dove l’attuale amministratore delegato Stefano Venier non viene confermato e lascia il posto ad Agostino Scornajenchi, attuale Ceo di Cdp Venture ed ex direttore finanza e controllo di Terna. Il suo profilo tecnico e la lunga esperienza nel settore energetico e infrastrutturale lo rendono una figura apprezzata trasversalmente da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Cambio al vertice anche per Autostrade per l’Italia: al posto di Roberto Tomasi arriva Arrigo Giana, attuale amministratore delegato di Atm, l’azienda dei trasporti di Milano, un nome sostenuto in particolare dalla Lega. Per la presidenza della società, infine, viene individuato Antonino Turicchi, ex presidente di Ita ed ex dirigente di Cassa Depositi e Prestiti.