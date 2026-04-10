Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso Terna

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo, delineando un quadro che mescola continuità e cambiamento.

All’appello manca ancora Terna, ma i giochi non sono chiusi: tra i nomi in pole circola quello di Pasqualino Monti, in uscita da Enav, anche alla luce dello spostamento di Giuseppina di Foggia alla presidenza di Eni.

Conferme pesanti in Enel ed Eni

Nessuna sorpresa sul fronte dei big energetici. In Enel viene confermata in blocco la governance con Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo amministratore delegato.

Stessa linea per Eni, dove resta saldo Claudio Descalzi, al suo quinto mandato come ad, mentre la presidenza passa a Giuseppina di Foggia.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ringraziato “i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri uscenti per l’impegno profuso”, augurando buon lavoro ai confermati e ai nuovi ingressi.

Leonardo cambia guida

Cambio netto invece in Leonardo, dove l’amministratore delegato Roberto Cingolani lascia il posto a Lorenzo Mariani. La presidenza va a Francesco Macrì, segnando una vera e propria discontinuità nella guida del gruppo della difesa.

Enav, nuova coppia al vertice

Rinnovo anche per Enav, con Sandro Pappalardo indicato come presidente e Igor de Biasio come amministratore delegato.

Le liste complete

Enel (assemblea 12 maggio)

Paolo Scaroni (presidente)

(presidente) Flavio Cattaneo (ad)

(ad) Alessandro Monteduro

Johanna Arbib Perugia

Federica Seganti

Tiziana de Luca

Enav (assemblea 14 maggio)

Sandro Pappalardo (presidente)

(presidente) Igor de Biasio (ad)

(ad) Stella Mele

Stefano Arcifa

Antonella Ballone

Cristina Vismara

Eni (assemblea 6 maggio)

Giuseppina di Foggia (presidente)

(presidente) Claudio Descalzi (ad)

(ad) Matteo Petrella

Cristina Sgubin

Benedetta Fiorini

Stefano Cappiello

Collegio sindacale Eni:

Marcella Caradonna

Andrea Parolini

Mauro Zanin

Giulia de Martino (supplente)

Leonardo (assemblea 7 maggio)

Francesco Macrì (presidente)

(presidente) Lorenzo Mariani (ad)

(ad) Elena Vasco

Enrica Giorgetti

Rosalba Veltri

Trifone Altieri

Cristina Manara

Francesco Soro

Una tornata che, al netto di qualche scossone, conferma la linea del Governo: stabilità nei nodi strategici, cambi mirati dove serve imprimere una nuova direzione.