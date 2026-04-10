Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso Terna

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo, delineando un quadro che mescola continuità e cambiamento.
All’appello manca ancora Terna, ma i giochi non sono chiusi: tra i nomi in pole circola quello di Pasqualino Monti, in uscita da Enav, anche alla luce dello spostamento di Giuseppina di Foggia alla presidenza di Eni.
Conferme pesanti in Enel ed Eni
Nessuna sorpresa sul fronte dei big energetici. In Enel viene confermata in blocco la governance con Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo amministratore delegato.
Stessa linea per Eni, dove resta saldo Claudio Descalzi, al suo quinto mandato come ad, mentre la presidenza passa a Giuseppina di Foggia.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ringraziato “i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri uscenti per l’impegno profuso”, augurando buon lavoro ai confermati e ai nuovi ingressi.
Leonardo cambia guida
Cambio netto invece in Leonardo, dove l’amministratore delegato Roberto Cingolani lascia il posto a Lorenzo Mariani. La presidenza va a Francesco Macrì, segnando una vera e propria discontinuità nella guida del gruppo della difesa.
Enav, nuova coppia al vertice
Rinnovo anche per Enav, con Sandro Pappalardo indicato come presidente e Igor de Biasio come amministratore delegato.
Le liste complete
Enel (assemblea 12 maggio)
- Paolo Scaroni (presidente)
- Flavio Cattaneo (ad)
- Alessandro Monteduro
- Johanna Arbib Perugia
- Federica Seganti
- Tiziana de Luca
Enav (assemblea 14 maggio)
- Sandro Pappalardo (presidente)
- Igor de Biasio (ad)
- Stella Mele
- Stefano Arcifa
- Antonella Ballone
- Cristina Vismara
Eni (assemblea 6 maggio)
- Giuseppina di Foggia (presidente)
- Claudio Descalzi (ad)
- Matteo Petrella
- Cristina Sgubin
- Benedetta Fiorini
- Stefano Cappiello
Collegio sindacale Eni:
- Marcella Caradonna
- Andrea Parolini
- Mauro Zanin
- Giulia de Martino (supplente)
Leonardo (assemblea 7 maggio)
- Francesco Macrì (presidente)
- Lorenzo Mariani (ad)
- Elena Vasco
- Enrica Giorgetti
- Rosalba Veltri
- Trifone Altieri
- Cristina Manara
- Francesco Soro
Una tornata che, al netto di qualche scossone, conferma la linea del Governo: stabilità nei nodi strategici, cambi mirati dove serve imprimere una nuova direzione.